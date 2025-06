Linkin Park annule son concert en Suisse !

Demain, Linkin Park jouera au très attendu festival Hellfest. Mais hier, le groupe a annulé son concert à Berne pour des raisons médicales.

Ce vendredi, le "Bernexpo" devait vibrer au rythme de la basse de Dave Farrell et de la voix d’Emily Armstrong, dans le cadre du “From Zero World Tour”. Mais quelques heures seulement avant le début du show, Linkin Park a publié un message sur ses réseaux sociaux, annonçant la nouvelle. “C’est avec une grande tristesse que nous avons dû annuler le concert de ce soir. Nous avons rencontré un problème médical au sein du groupe, et ne sommes malheureusement pas en mesure de jouer”, expliquent les membres dans un communiqué sobre.

Affecté par cette décision, le groupe a tenu à s’adresser directement à son public suisse. “Nous avons toujours adoré la Suisse et étions impatients de jouer ici. Nous ne prenons jamais une annulation à la légère et présentons nos sincères excuses à tous les fans concernés.” Les musiciens ont quand même tenu à rassurer leurs fans : Berne sera reprogrammée dans le cadre de leur tournée européenne 2026 et les détenteurs de billets seront prochainement contactés par l'organisation.

Malgré ce contretemps, le "From Zero World Tour" continue ! Linkin Park est attendu ce dimanche 22 juin sur la scène du festival Hellfest, à Clisson, aux côtés des grands noms du rock. Le groupe enchaîne les dates marquantes, avec une future étape au Stade de France le 11 juillet prochain.