Hellfest 2025 : Ben Barbaud s'explique sur la programmation

L'annonce de la programmation du festival le plus attendu de l'année ne fait visiblement pas que des heureux.

S'il y a bien un rendez-vous qui est très attendu par les "metalheads" de la France entière (et même de toute l'Europe), c'est le Hellfest. Chaque année, le festival fait le plein de visiteurs, qui n'hésitent désormais plus à rester sur place pendant la totalité de l'événement, ce qui explique pourquoi les pass 4 jours se vendent aussi vite. Il n'y en a déjà plus pour l'année prochaine, d'ailleurs, alors que la programmation n'était même pas encore dévoilée (elle est disponible ici). Si le festival attire autant de monde chaque année, c'est notamment grâce à la qualité de sa programmation, mais cette année, celle-ci a créé quelques polémiques, au point que Ben Barbaud a dû prendre la parole pour mettre les choses au clair.

Un Ben Barbaud droit dans ses bottes

Ce n'est pas souvent qu'on voit le programmateur en chef du Hellfest, Ben Barbaud, être autant sollicité par les médias pour s'expliquer sur la programmation de son festival. C'est dans le Parisien que le producteur s'est livré, en s'expliquant notamment sur quelques absences remarquées, et sur la présence de groupes ou de musiciens controversés. Notamment la présence du Muse, groupe pop-rock loin de l'esprit metal du festival, et sur l'absence des Foo Fighters :

Les Foo Fighters ayant annulé leur tournée estivale, Muse a été appelé en renfort. On me les a offerts sur un plateau… J’ai accepté parce qu’il me manquait une tête d’affiche pour le vendredi et parce que le public du Hellfest est de plus en plus ouvert. Avec l’âge, moi aussi j’ai mûri. Je suis moins sectaire. J’ai créé ce festival par amour du punk, du hardcore, et au départ pour les puristes. Mais aujourd’hui, je préfère les choquer plutôt que de faire jouer toujours les mêmes artistes. Nous aurions pu inviter à nouveau Iron Maiden et Slipknot, qui étaient déjà là il y a deux ans…

Il a notamment aussi dû s'expliquer sur la présence de Till Lindemann, alors que le chanteur de Rammstein était accusé de violences sexuelles :

Je ne suis pas juge, mais directeur et programmateur de festival. [...] Les poursuites judiciaires contre lui ont été abandonnées par le parquet allemand faute de preuves. Et moi, j’invite les artistes que les gens ont envie de voir.

On ne sait pas si les explications suffiront à convaincre les potentiels futurs festivaliers, mais au moins, ça tient debout. Et on sait tous que malgré les critiques, le festival sera encore rempli à l'été prochain !