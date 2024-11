Joe Duplantier (Gojira) appelle ses fans à devenir Vegan

Le chanteur est très impliqué pour la protection des animaux !

Gojira : Une ascension fulgurante

Le groupe de métal originaire des Landes, Gojira, est actuellement au sommet de sa carrière ! Après avoir brillé lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris devant des millions de spectateurs, ils poursuivent leur ascension avec une tournée mondiale et de nouvelles dates en Europe prévues pour 2025. Mais ce n’est pas tout : Mario Duplantier et ses acolytes viennent d’être nominés aux Grammy Awards 2025 dans la catégorie "Meilleur groupe de métal". Une reconnaissance internationale qui consacre leur talent et leur influence dans l’univers musical.

Joe Duplantier appelle ses fans à devenir Vegan

Cependant, leur impact ne s’arrête pas à la scène. En dehors de la musique, les membres de Gojira sont également connus pour leur engagement exemplaire. En tête de file, le chanteur et guitariste Joe Duplantier incarne parfaitement cet équilibre entre art et militantisme. Récemment, il s’est engagé dans une campagne en collaboration avec l’association PETA, connue pour son combat en faveur de l’éthique dans le traitement des animaux.

Dans une vidéo tournée à New York, Joe Duplantier a lancé un message fort à ses fans, les incitant à adopter un mode de vie vegan.

"Je suis devenu vegan pour les animaux, explique-t-il. Mais un autre avantage, c’est la santé. J’ai plus d’énergie quand je joue depuis que je suis vegan."

L’artiste va plus loin en soulignant l’urgence de cette transition :

"Ce n’est plus seulement une question d’éthique, c’est une question de survie pour notre espèce. Vous devez devenir vegan."

L’engagement de Joe Duplantier pour des causes comme l’écologie et les droits des animaux ne date pas d’hier. Ses textes et actions témoignent d’un profond souci pour l’avenir de la planète. Grâce à ses prises de position, il continue d’inspirer non seulement les fans de métal, mais aussi tous ceux qui croient en un monde plus respectueux des êtres vivants. Avec Gojira, il prouve qu’il est possible d’allier succès artistique et militantisme engagé.