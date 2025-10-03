Green Day travaillerait sur une réédition de "Warning" !

Un album culte du punk-rock remasterisé ?

Après avoir conclu leur tournée 2025 en beauté avec un concert au festival Ohana d’Eddie Vedder en Californie et une dernière date à San Bernardino, Green Day ne compte visiblement pas lever le pied. Porté par le succès de leur dernier album, Saviors (sorti en 2024), et après avoir célébré le double anniversaire de deux de leurs chefs-d’œuvre – Dookie (1994) et American Idiot (2004) – le trio punk californien préparerait déjà la réédition d’un autre album clé de sa carrière : Warning.

Des indices sur les plateformes de streaming

Sorti le 3 octobre 2000, Warning avait marqué un tournant majeur pour le groupe, amorçant une transition musicale du punk vers un son plus rock et power pop. Selon plusieurs fans sur Reddit, certains titres emblématiques de l’album – « Blood, Sex and Booze » et « Macy’s Day Parade » – auraient récemment fait leur apparition, dans des versions remixées ou remasterisées, sur les principales plateformes de streaming, avant de disparaître mystérieusement. De quoi alimenter les rumeurs d’une réédition imminente.

Un album avant-gardiste et sous-estimé

À sa sortie, Warning avait atteint la quatrième place du classement américain, mais ses ventes s’étaient révélées inférieures à celles de ses prédécesseurs, Nimrod et Insomniac. La faute, selon certains, à Napster : trois semaines avant sa sortie, l’album était déjà disponible en téléchargement illégal, faisant de lui l’un des premiers disques à subir de plein fouet la révolution numérique.

Musicalement, Billie Joe Armstrong s’était inspiré de Bob Dylan, en particulier de l’album Bringing It All Back Home, qu’il aurait écouté « encore et encore » pendant l’écriture. Le résultat ? Un disque plus mélodique, plus mûr, où le groupe explore de nouvelles sonorités sans renier son sarcasme ni son esprit rebelle.

L’esprit de Green Day dans toute sa splendeur

Enregistré aux 808 Studios d’Oakland, Warning reste une œuvre complète, portée par des morceaux cultes comme « Minority », qui a atteint la première place du Billboard Modern Rock en août 2000.

« C’est un album qui a tout », a déclaré le batteur Tré Cool. « Il y a du sarcasme, de l’arrogance, de la rébellion juvénile, mais il y a aussi une lumière au bout du tunnel. »

Avec son mélange d’ironie sociale, de pop accrocheuse et de messages plus introspectifs, Warning symbolise une période charnière pour Green Day — celle d’un groupe en pleine évolution, prêt à repousser les limites de son propre style.

Si les rumeurs de réédition se confirment, les fans pourraient bientôt redécouvrir ce trésor oublié dans une version remasterisée, redonnant à Warning la place qu’il mérite dans la discographie du groupe.