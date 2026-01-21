Robbie Williams à un pas d’un record historique : il pourrait dépasser les Beatles !

Avec la sortie surprise de "BRITPOP", Robbie Williams se rapproche d’un exploit inédit au Royaume-Uni : devenir l’artiste solo le plus titré de l’histoire des charts.

À 50 ans passés, Robbie Williams n’a rien perdu de son ambition. En dévoilant "BRITPOP" sans avertissement le 16 janvier, l’artiste britannique a pris tout le monde de court. Un choix stratégique après avoir repoussé l’album pour éviter la concurrence directe avec Taylor Swift. Aujourd’hui, ce coup de poker pourrait bien lui permettre de décrocher un 16ᵉ album numéro un, un chiffre symbolique qui le placerait devant les Beatles dans l’histoire du classement britannique.

Selon les premières tendances publiées par Official Charts, "BRITPOP" domine largement les ventes en milieu de semaine. Si cette position se confirme, Robbie Williams s’installera seul au sommet d’un classement où figurent déjà des géants comme les Rolling Stones, Elvis Presley, Madonna ou Bruce Springsteen. Un objectif qu’il assume pleinement, quitte à reconnaître une forme d’obsession : battre ce record représente pour lui l’un des derniers grands défis de sa carrière :

"Voici la vérité : je veux 16 albums numéro un. Taylor a alors décidé de sortir son album le même week-end que moi [...] Je veux cela plus que tout dans ma carrière en ce moment. Je suis désolé, mais je suis égoïste. Combien de fois dans votre vie avez-vous l'occasion d'avoir le plus grand nombre d'albums numéro un que le Royaume-Uni ait jamais eu ? [...] Quand ce genre de record est mentionné, et que c'est moi, je ne sais pas comment cela a pu arriver. Cela fait ressortir massivement mon syndrome de l'imposteur et la première chose que je ressens, c'est de la gêne."

Pensé comme l’album qu’il aurait aimé sortir après son départ de "Take That", "BRITPOP" revendique l’héritage de l’âge d’or de la musique britannique. Porté par plusieurs singles et une collaboration remarquée avec Tony Iommi de Black Sabbath, le disque accompagne une nouvelle tournée déjà annoncée pour 2026. Rendez-vous vendredi pour savoir si Robbie Williams franchira un cap historique en dépassant les Beatles.