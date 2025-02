Robbie Williams : 5 anecdotes insolites sur sa carrière

Retour sur cinq anecdotes de sa carrière.

Le 13 février 2025, Robbie Williams célèbre ses 51 ans ! Chanteur excentrique, showman hors pair et roi de la pop britannique, il a marqué l'industrie musicale avec son talent, mais aussi avec ses frasques et ses déclarations surprenantes. Retour sur cinq anecdotes insolites de sa carrière.

1. Il voulait acheter une île pour échapper aux extraterrestres

Robbie Williams est fasciné par le paranormal et les ovnis. Il a même affirmé avoir vécu plusieurs rencontres du troisième type. Pris d’une véritable obsession, il aurait envisagé d’acheter une île déserte pour se mettre à l’abri d’une possible "abduction" par des extraterrestres. Une passion qui l’a conduit à participer à des enquêtes sur les phénomènes paranormaux et à alimenter encore davantage la légende autour de lui.

2. Il a failli devenir le chanteur de Queen

Après la mort de Freddie Mercury, le groupe Queen recherchait un chanteur capable de faire vibrer les foules. En 2001, Robbie Williams a enregistré une reprise de We Are the Champions avec Brian May et Roger Taylor pour le film Chevalier (A Knight's Tale). Il a alors proposé de rejoindre le groupe de façon permanente, mais Queen a poliment refusé, estimant que son style ne correspondait pas à l’esprit du groupe. Finalement, c’est Paul Rodgers, puis Adam Lambert, qui ont pris la relève.

3. Un fantôme l’a harcelé

Robbie Williams affirme avoir vécu des expériences paranormales dans sa maison de Los Angeles. Selon lui, un fantôme le hantait et se manifestait par des bruits étranges et une présence oppressante. Pris de panique, il a fait appel à un exorciste pour tenter de s’en débarrasser. Cet épisode a renforcé sa croyance dans le surnaturel et ajouté une couche de mystère à son personnage.

4. Une retraite bouddhiste de... 48 heures

En pleine crise existentielle, Robbie Williams a décidé de se retirer dans un monastère bouddhiste en France pour se recentrer sur lui-même. Mais cette expérience a été de courte durée : après seulement 48 heures de méditation et de silence, il a préféré retrouver son quotidien mouvementé. Cette tentative éclair de vie monastique est restée une parenthèse amusante dans son parcours tumultueux.

5. Sa relation houleuse avec Take That

Lorsque Robbie Williams a quitté Take That en 1995, la tension avec les autres membres du groupe était à son comble, notamment avec Gary Barlow. Pendant des années, il n’a cessé de critiquer ses anciens collègues et de faire des déclarations cinglantes à leur sujet. Finalement, l’eau a coulé sous les ponts, et Robbie a même réintégré le groupe en 2010 pour un album et une tournée triomphale. Comme quoi, même dans la musique, les vieilles rancœurs peuvent s’effacer.

Une carrière pleine de surprises

Robbie Williams n’a jamais été un artiste comme les autres. Entre humour, provocations et moments de folie, il continue d’enchanter ses fans avec son charisme unique. Alors que l’icône de la pop fête ses 51 ans, une chose est sûre : on n’a pas fini d’entendre parler de lui !