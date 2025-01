Robbie Williams : son titre disqualifié des Oscars, il réagit avec humour

Sacré Robbie Williams, toujours le mot juste même quand on le dégage des Oscars.

On rentre dans la période assez "boring" des cérémonies de récompenses, des nominations, qu'il s'agisse de la musique, des films ou des séries. Toute l'industrie du spectacle s'apprête à enfiler sa plus belle tenue hors de prix pour aller se montrer sur les tapis rouges des cérémonies les plus prestigieuses. Robbie Williams, qui vient de sortir un film inspiré de sa vie, "Better Man", dans lequel il est joué par un singe, est évidemment de la partie, lui qui a été nominé dans plusieurs cérémonies pour son titre "Forbidden Road". Alors que le morceau vient d'être disqualifié pour les Oscars, le chanteur a réagi à cette annonce avec beaucoup d'humour.

Pas de récompenses pour Robbie Williams

La très courte interview de Robbie Williams a justement eu lieu sur le tapis rouge d'une autre cérémonie, celle des Golden Globes 2025, où le chanteur été nominé dans la catégorie "Meilleure chanson originale" (dans le cadre d'un film), même s'il n'a pas remporté le trophée. C'est à ce moment qu'il a appris que son titre n'était plus en lice pour les Oscars, puisque "Forbidden Road" contient du "matériel provenant d'une chanson existante qui n'a pas été écrite pour le film".

Malheureusement, il s'agit là d'une infraction aux règles d'éligibilité de cette catégorie : le morceau ne doit contenir que des mélodies et des paroles originales et créées spécifiquement pour le film (ici, "Better Man"). Le média deadline est donc allé à la rencontre de Robbie Williams pour recueillir sa réaction sur le sujet, et comme souvent, le chanteur a été plutôt cool :

Écoutez, les règles sont les règles et vous devez les respecter. Cela aurait été bien, mais en tant qu’introverti, c’est une autre fête à laquelle je n’ai pas besoin d’aller. Je suis passé par là, je suis de l’autre côté. Tout va bien.

On aurait pourtant adoré avoir un Robbie Williams décoré pendant la cérémonie des Oscars, car avec son humour, il aurait certainement mis un peu de chaleur dans une cérémonie qui en manque cruellement...