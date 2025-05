Robbie Williams de retour avec un nouveau single et bientôt un album !

Le chanteur vient de dévoiler "Rocket", le premier extrait de son futur album "Britpop" attendu pour l'automne.

Robbie Williams a déjà presque 30 ans de carrière derrière lui, mais ça n'empêche pas le chanteur d'avoir toujours aussi faim : il s'implique dans des dizaines de projets, et pas seulement dans la musique. D'ailleurs, on a pu le voir au cinéma ces derniers mois avec son film "Better Man", qui a rencontré un certain succès en salle. La star a encore des choses à dire, et d'ailleurs, on n'a pas fini de parler de lui en 2025. En effet, il vient de dévoiler son titre "Rocket", premier extrait de son album "Britpop" à venir.

Un album qui semble déjà terminé, puisque Robbie Williams a déjà dévoilé pas mal de choses à ce sujet dans son communiqué qui accompagne la sortie du morceau, dans lequel il revient sur le choix du titre, qui renvoie à une époque dorée de la pop britannique :

C’était l’âge d’or de la Britpop et de la musique britannique. J’ai travaillé avec certains de mes héros sur cet album. Il est brut, il y a plus de guitares, et c’est un album encore plus entraînant et fédérateur que d’habitude. Il y a du “Brit”, il y a du “Pop”, et j’en suis immensément fier.

On comprend encore un peu mieux où est-ce qu'il veut en venir après l'écoute de ce premier single, "Rocket". Un titre dans lequel on ressent l'énergie, et qui semble être taillé pour la scène, dans de grandes salles, voire même des stades, à l'image des énormes concerts donnés par Oasis ou Blur lors de la période dorée de la Britpop. On ressent d'ailleurs leurs influences dans le morceau "Rocket".

On précise également qu'une tournée de Robbie Williams va avoir lieu dans toute l'Europe dès cet été, avec un passage attendu à Paris La Défense Arena le 2 juillet prochain !