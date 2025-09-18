Robbie Williams retarde son nouvel album reporté de plusieurs mois : "l'attente en vaudra la peine"

Le report de la sortie du prochain album de Robbie Williams soulève plusieurs interrogations chez ses fans.

Parmi les personnalités du rock qui auront marqué l'année 2025, Robbie Williams n'est pas à négliger. Il n'a pourtant pas sorti beaucoup de morceaux, mais il a beaucoup fait parler de lui avec son biopic "Better Man", dans lequel il était joué par un singe de synthèse. Un film salué par la critique, et porté par l'euphorie du moment, l'artiste avait rapidement annoncé la sortie d'un nouvel album prévu pour la fin de l'année 2025. Malheureusement pour les fans, il faudra finalement attendre plusieurs mois supplémentaires avant de pouvoir écouter ce disque, qui vient d'être reporté en février 2026.

Les choses avaient pourtant bien commencé avec la sortie du single "Rocket", en collaboration avec le guitariste Tony Iommi, de Black Sabbath. Un single très catchy, énergique, programmé pour mettre le feu en concert. Mais la nouvelle vient de tomber, de la part de l'équipe qui gère le marketing de Robbie Williams et ses ventes sur son site officiel :

A cause de changements de planning, "Britpop" sortira désormais le 6 février 2026. Vos précommandes seront envoyées pour la nouvelle date de sortie. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée, on vous promet que l'attente en vaudra la peine !

Evidemment, les fans ont été nombreux à exprimer leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Et plusieurs théories ont vu le jour au sujet du report de la sortie de "Britpop". Celle qui revient le plus souvent, met en avant le fait que si l'album sortait fin 2025 comme prévu, il aurait dû se battre avec la concurrence de Taylor Swift pour la première place des charts, elle qui a aussi prévu de sortir son album à la fin de l'année. Tout ça, dans le but de dépasser les Beatles et leur record de 15 disques placés à la première place des charts britanniques. C'est en tout cas tout ce qu'on lui souhaite, même si on aurait préféré, comme vous tous, découvrir son album le plus tôt possible !