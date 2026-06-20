Queen, la véritable histoire de You're My Best Friend, le premier chef-d'œuvre de John Deacon : « Il l'a écrite tout en apprenant à la jouer. »

Cette chanson est une déclaration d'amour que le bassiste a écrite pour sa femme Veronica. Le groupe l'a choisie comme single suivant la sortie de Bohemian Rhapsody.

Dans l’histoire de Queen, certains titres dépassent largement leur statut de simple single pour devenir des pièces clés de l’identité du groupe. "You're My Best Friend", signé par le discret bassiste John Deacon, fait partie de ces moments rares où simplicité, intuition et efficacité se rencontrent.

John Deacon, le génie silencieux de Queen

Comme le rappelle Brian May, le fonctionnement du groupe en studio suivait une dynamique bien particulière :

« Il y avait toujours un moment en studio où l'on regardait John et on lui demandait : "Tu as quelque chose pour nous ?" John n'écrivait pas beaucoup de chansons, mais elles étaient toutes exceptionnelles. »

Face à Freddie Mercury et Roger Taylor, personnalités flamboyantes et prolifiques, Deacon incarnait la retenue. Pourtant, ses compositions rares faisaient systématiquement mouche.

1975 : après "Bohemian Rhapsody", le choix décisif

Après le succès monumental de "Bohemian Rhapsody", Queen doit choisir son prochain single pour confirmer son ascension. Les débats sont vifs.

Roger Taylor défend avec passion "I'm in Love With My Car", mais le groupe tranche finalement en faveur d’un titre inattendu : "You're My Best Friend", une composition de John Deacon, portée par une ligne de piano électrique et une écriture pop immédiate.

Le Wurlitzer et une chanson écrite en apprenant

La genèse du morceau repose sur une singularité technique devenue légendaire.

La seule vraie discussion en studio concernait le son du piano électrique Wurlitzer EP-200 :

« Je n’en avais jamais joué auparavant », expliquait John Deacon. « J’ai composé “You’re My Best Friend” en apprenant à en jouer. »

Ce détail donne toute sa dimension au morceau : une création instinctive, née d’un apprentissage en temps réel.

Freddie Mercury et sa méfiance du piano électrique

D’après Brian May, le son du Wurlitzer ne faisait pourtant pas l’unanimité dans le groupe :

« Freddie disait toujours : “Je refuse de jouer de ce truc. Il est petit et horrible, pourquoi s’embêter avec ça quand on peut avoir un beau piano ?” »

Ironie du sort, en concert, Freddie Mercury interprétait malgré tout la chanson… en s’accompagnant lui-même au piano, réinterprétant ainsi la pièce à sa manière.

Une déclaration d’amour devenue succès mondial

Derrière sa douceur pop, "You're My Best Friend" est avant tout une déclaration adressée à la femme de Deacon, Veronica Tetzlaff, qu’il épouse le 18 janvier 1975. Le morceau devient une ode intime transformée en tube universel.

Sorti le 8 mai 1976, le single atteint la 7e place des charts britanniques et la 16e place aux États-Unis, dépassant le million de ventes et s’imposant comme un incontournable des radios.

Un tournant dans la dynamique du groupe

Au-delà de son succès, la chanson marque aussi un changement majeur dans la gestion interne de Queen.

Lorsqu’un manager refuse un prêt au couple Deacon pour acheter une maison, le groupe réagit immédiatement : il rompt son contrat, engage un nouveau manager, John Reid, et confie la gestion financière à John Deacon.

Freddie Mercury résume alors cette nouvelle organisation :

« John s'occupe de nos affaires. Il sait ce qui est bien et ce qui est mal. Aucun de nous ne prend de décision sans son accord. »

John et Veronica Deacon : une histoire intacte

Fidèle à sa discrétion légendaire, John Deacon a toujours privilégié la stabilité loin du tumulte du rock.

John et Veronica Deacon sont toujours mariés et vivent dans la maison achetée en 1975 à Putney, au sud de Londres, où ils ont élevé leurs six enfants. Une continuité rare dans l’univers souvent chaotique du rock, qui fait écho à l’esprit même de "You're My Best Friend" : simple, sincère et durable.