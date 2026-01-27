C'EST FAIT ! Robbie Williams bat le record des Beatles avec "BRITPOP"

Avec son nouvel album "BRITPOP", Robbie Williams entre dans l’histoire et devient l’artiste le plus titré des charts britanniques.

C’est officiel : Robbie Williams a dépassé les Beatles. Son album "BRITPOP", sorti le 16 janvier, décroche son 16ᵉ numéro un au Royaume-Uni. Il devance désormais des légendes comme les Rolling Stones, Elvis Presley ou Madonna, inscrivant son nom au sommet de l’histoire de la musique britannique.

Pensé comme le disque qu’il rêvait de sortir après son départ de "Take That", l’album célèbre l’âge d’or de la pop britannique et inclut une collaboration avec Tony Iommi de Black Sabbath. Robbie Williams a avoué toute sa détermination pour atteindre ce record : "Je veux cela plus que tout dans ma carrière en ce moment. Je suis désolé, mais je suis égoïste. Combien de fois dans votre vie avez-vous l'occasion d'avoir le plus grand nombre d'albums numéro un que le Royaume-Uni ait jamais eu ?" L'artiste voit ce record comme l’un des moments les plus marquants de sa carrière : "C'est sensationnel, j'ai l'impression d'être le Forrest Gump de la pop", confie-t-il.

En seulement une semaine, "BRITPOP" s’est vendu à plus de 34 000 exemplaires, toutes formats confondus, confirmant l’attachement fidèle de son public. Avec sa tournée annoncée pour 2026 et ses singles déjà plébiscités, Robbie Williams peut désormais savourer pleinement sa place au sommet des charts et la longévité exceptionnelle de sa carrière.