Alan Niven attaque en justice Guns N’ Roses : ses mémoires bloqués par le groupe !

L’ancien manager de Guns N’ Roses, Alan Niven, a déposé plainte contre le groupe pour pouvoir publier son autobiographie "Sound N’ Fury: Rock N’ Roll Stories", actuellement bloquée pour des raisons juridiques. Une bataille qui ravive les tensions vieilles de plus de trente ans.

L’histoire entre Alan Niven et Guns N’ Roses se rejoue devant les tribunaux. L’ancien manager du groupe a porté plainte le 3 novembre 2025 auprès du tribunal fédéral de l’Arizona, accusant Axl Rose, Slash et Duff McKagan d’avoir tenté de bloquer la publication de son livre "Sound N’ Fury: Rock N’ Roll Stories". Selon la plainte, le groupe invoque une clause de confidentialité datant de 1991, signée lors du départ de Niven. Le livre, initialement prévu pour juillet est maintenant attendu pour mars 2026.

Pour Niven, cette clause est caduque : elle n’aurait pas été signée par tous les membres du groupe, notamment Axl Rose. Il affirme même avoir reçu un soutien explicite de Slash, qui l’aurait encouragé à publier son livre. "Axl a été le premier à enfreindre cet accord, dès 1991", déclare-t-il à Classic Rock. Connu pour sa franchise, Niven évoque un "manque flagrant de reconnaissance" de la part du chanteur, qu’il accuse d’exercer un contrôle excessif : “Il prend 50 % des revenus. Ce n’est pas Guns à lui seul. C’était une alchimie, pas un one-man show.”

Manager du groupe entre 1986 et 1991, Niven a accompagné Guns N’ Roses dans l'une de ses périodes les plus explosives, celle de "Appetite for Destruction". Trente ans plus tard, sa relation avec Rose reste empoisonnée par les rancunes et les divergences artistiques. Pendant ce temps, le groupe poursuit sa tournée “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things” en Amérique du Sud et travaille sur un nouvel album studio, le premier du trio Axl, Slash & Duff depuis 1993.