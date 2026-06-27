Smile : L'histoire du groupe précurseur... de Queen

Avant de devenir l'un des plus grands groupes de l'histoire du rock, Queen a connu une première incarnation méconnue du grand public. Son nom ? Smile.

Avant de devenir l'un des plus grands groupes de l'histoire du rock, Queen a connu une première incarnation méconnue du grand public. Son nom ? Smile. Formé à la fin des années 1960, ce groupe a posé les fondations de ce qui allait devenir une véritable légende de la musique. Retour sur l'histoire fascinante de cette formation qui a changé le destin de Brian May et Roger Taylor.

La naissance de Smile à Londres

L'aventure commence en 1968 lorsque Brian May, alors étudiant en astrophysique, et son ami Tim Staffell, bassiste et chanteur, décident de former un groupe. Ils recrutent rapidement Roger Taylor, étudiant en dentisterie et batteur talentueux.

Le trio choisit le nom Smile et développe un son fortement influencé par le blues rock, le hard rock naissant et les harmonies vocales sophistiquées qui marqueront plus tard l'identité de Queen.

Dès leurs premiers concerts, les musiciens se distinguent par leur ambition musicale. Brian May utilise déjà sa célèbre guitare artisanale, la mythique Red Special, construite avec son père quelques années auparavant.

Un groupe prometteur qui attire l'attention

À la fin des années 1960, Smile commence à se faire un nom sur la scène londonienne. Le groupe assure notamment la première partie de plusieurs artistes importants et signe même un contrat avec le label américain Mercury Records.

En 1969, Smile enregistre plusieurs morceaux qui témoignent déjà du talent de ses membres. Parmi eux figurent notamment Earth et Step On Me, deux chansons qui seront redécouvertes des années plus tard par les fans de Queen.

Malgré des critiques encourageantes, le succès commercial ne décolle pas réellement. Les tensions et les frustrations commencent alors à apparaître au sein du groupe.

L'arrivée d'un fan nommé Freddie Bulsara

Pendant cette période, Smile compte parmi ses admirateurs un jeune étudiant en art graphique nommé Freddie Mercury, encore connu sous son nom de naissance, Freddie Bulsara.

Passionné par le groupe, il assiste régulièrement à leurs concerts et noue une solide amitié avec les musiciens. Très vite, il leur fait part de ses idées artistiques, de sa vision de la scène et de son ambition démesurée.

Brian May et Roger Taylor apprécient son enthousiasme, même si personne n'imagine encore qu'il deviendra bientôt leur chanteur.

La fin de Smile et la naissance de Queen

Le tournant survient en 1970 lorsque Tim Staffell décide de quitter Smile pour rejoindre un autre groupe. Cette décision aurait pu marquer la fin définitive de l'aventure.

Au contraire, elle ouvre une porte inattendue.

Freddie Bulsara propose immédiatement ses services. Il convainc Brian May et Roger Taylor de poursuivre l'aventure sous une nouvelle identité. C'est lui qui suggère le nom Queen, un choix audacieux qui ne fait pas l'unanimité au départ mais qui deviendra mondialement célèbre.

Quelques mois plus tard, le bassiste John Deacon rejoint la formation. Le quatuor légendaire est enfin complet.

Un héritage essentiel dans l'histoire du rock

Même si Smile n'a jamais connu le succès international, son importance dans l'histoire du rock est immense. Sans cette première aventure musicale, il est probable que Queen n'aurait jamais vu le jour sous la forme que nous connaissons aujourd'hui.

Les compositions, les expérimentations sonores et la complicité développées au sein de Smile ont servi de laboratoire créatif aux futurs membres de Queen. Brian May et Roger Taylor y ont forgé leur identité musicale, tandis que Freddie Mercury y a trouvé l'opportunité de transformer ses rêves les plus ambitieux en réalité.

Plus de cinquante ans après sa disparition, Smile demeure ainsi l'une des formations les plus importantes de l'histoire du rock britannique : un groupe éphémère, mais indispensable à la naissance d'une légende appelée Queen.