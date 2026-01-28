Aerosmith célèbre ses origines avec une "Legendary Edition" de son premier album

Plus de cinquante ans après ses débuts, Aerosmith revient à la source. Le groupe de Boston annonce la sortie d’une "Legendary Edition" de son tout premier album, "Aerosmith" (1973), attendue le 20 mars 2025.

Publié initialement en janvier 1973, "Aerosmith" posait les bases de l’identité du groupe : blues abrasif, énergie brute et sens aigu de la mélodie. L’album révélait notamment "Dream On", écrit par Steven Tyler à l’adolescence, devenu l’un des titres les plus emblématiques du rock des années 70.

Un nouveau mix porté par Tyler et Perry

Pour cette édition spéciale, Steven Tyler et Joe Perry se sont personnellement impliqués, épaulés par le producteur Zakk Cervini. Le résultat : un nouveau mix 2024, présenté comme leur vision actuelle, débarrassée de tout filtre nostalgique. Cette relecture côtoie une version remasterisée de l’album original, offrant deux expériences distinctes d’un même classique. On y trouve aussi un concert inédit enregistré au Paul’s Mall le 20 mars 1973, capturant Aerosmith à ses tout débuts sur scène, ainsi que des titres bonus.

Un coffret pensé pour les collectionneurs

La "Legendary Edition" se décline en plusieurs formats, dont un coffret vinyle 5-LP particulièrement riche, avec un vinyle transparent à effet nuageux, entièrement dédié aux deux versions de "Dream On". On retrouve également un livre relié contenant photos rares ainsi que des interviews des cinq membres originaux. Des hommages signés Dolly Parton, Slash, Corey Taylor, Mike McCready, Jerry Cantrell ou encore Chris Robinson viennent souligner l’influence durable du groupe.

Aerosmith à l’arrêt, mais pas silencieux

Cette sortie intervient alors qu’Aerosmith a mis un coup d’arrêt à ses tournées, suite à la grave blessure aux cordes vocales de Steven Tyler en 2023, survenue peu après le lancement de la tournée d’adieu. En parallèle, le groupe a marqué la fin d’année dernière avec l’EP "One More Time", coécrits avec Yungblud et un remix 2025 de "Back In The Saddle". Le single "My Only Angel", sorti en septembre, a même constitué la première nouveauté originale du groupe depuis plus de douze ans. Cette "Legendary Edition" apparaît comme un hommage au début d’Aerosmith et une manière élégante de rappeler pourquoi, et comment tout a commencé.

Tracklist :

CD1 : "Aerosmith" - Album original remasterisé 2024

1 - Make It

2 - Somebody

3 - Dream On

4 - One Way Street

5 - Mama Kin

6 - Write Me A Letter

7 - Movin’Out

8 - Walkin’The Dog

CD2 : "Aerosmith" - Album original remixé 2024

1 - Make It

2 - Somebody

3 - Dream On

4 - One Way Street

5 - Mama Kin

6 - Write Me A Letter

7 - Movin’Out

8 - Walkin’The Dog

CD3 : "Paul’s Mall" Performance Live du 20 mars 1973 + Titres Bonus

1 - Introduction

2 - Make It

3 - One Way Street

4 - Somebody

5 - Write Me A Letter

6 - I Ain’t Got You

7 - Mother Popcorn

8 - Movin’Out

9 - Walkin’The Dog

10 - Train Kept A Rollin’

11 - Mama Kin

12 - Train Kept A Rollin’ (Session Take)

13 - Make It (Rehearsal Take)

14 - Make It (Alternate Take)

15 - Write Me A Letter (Alternate Take)

16 - Harmonica Bass Jam Jelly (Session Take)

17 - Joined At The Hip (Aerojam)