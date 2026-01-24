Les albums rock qui fêteront leur 40 ans en 2026

Retour sur cinq albums mythiques qui souffleront leurs 40 bougies en 2026.

L’année 2026 marquera un cap symbolique pour de nombreux albums rock cultes. Sortis en 1986, ces disques ont façonné l’histoire du rock, du hard rock et du metal, influençant durablement plusieurs générations d’artistes et de fans. Quarante ans plus tard, leur impact reste intact. Retour sur cinq albums mythiques qui souffleront leurs 40 bougies en 2026.

Metallica – Master of Puppets (1986)

Impossible de parler de rock et de metal sans évoquer Master of Puppets. Troisième album de Metallica, il est souvent considéré comme l’un des plus grands albums de metal de tous les temps. Avec des titres devenus légendaires comme “Master of Puppets”, “Battery” ou “Welcome Home (Sanitarium)”, le groupe redéfinit les codes du thrash metal. En 2026, cet album fêtera ses 40 ans tout en restant une référence absolue du genre.

Bon Jovi – Slippery When Wet (1986)

Sorti en plein âge d’or du hard rock et du glam metal, Slippery When Wet propulse Bon Jovi au rang de superstars mondiales. Porté par des hymnes planétaires comme “Livin’ on a Prayer” et “You Give Love a Bad Name”, l’album devient un symbole des années 80. Quarante ans plus tard, il reste l’un des albums rock les plus populaires de l’histoire.

Europe – The Final Countdown (1986)

Difficile d’imaginer un album rock plus immédiatement reconnaissable. Avec son morceau-titre devenu un hymne intergénérationnel, The Final Countdown permet à Europe de conquérir le monde. Mélange de hard rock mélodique et de synthés typiques des années 80, cet album fête en 2026 ses 40 ans, toujours aussi incontournable dans la culture populaire.

Ozzy Osbourne – The Ultimate Sin (1986)

Avec The Ultimate Sin, Ozzy Osbourne poursuit sa carrière solo avec succès après Black Sabbath. Cet album de heavy metal aux sonorités plus accessibles marque les esprits grâce à des titres puissants et un visuel devenu iconique. Quarante ans après sa sortie, il demeure un jalon important de la discographie d’Ozzy et du metal des années 80.

R.E.M. – Lifes Rich Pageant (1986)

Moins bruyant mais tout aussi influent, Lifes Rich Pageant confirme R.E.M. comme un pilier du rock alternatif. Avec cet album, le groupe affine son identité sonore et pose les bases de l’explosion alternative des années 90. En 2026, ses 40 ans rappelleront à quel point cet album a été crucial dans l’évolution du rock indépendant.

Un héritage rock toujours vivant

Qu’ils viennent du metal, du hard rock ou du rock alternatif, ces albums de 1986 continuent d’influencer la scène musicale actuelle. En 2026, leurs 40 ans seront l’occasion parfaite de (re)découvrir ces œuvres majeures qui ont marqué à jamais l’histoire du rock.