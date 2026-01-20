Dave « Phoenix » Farrell de Linkin Park : « Un an après notre retour, je peux dire que tout s'est bien passé. Les concerts étaient géniaux. »

Le bassiste ajoute : « C'était libérateur, après avoir passé de nombreuses nuits blanches à me poser des questions. »

Après sept longues années d’absence, Linkin Park a signé un retour aussi attendu que scruté. En novembre 2024, le groupe californien a dévoilé From Zero, un album charnière marquant une nouvelle ère, porté par l’arrivée de la chanteuse Emily Armstrong. Quelques mois plus tard, le bassiste Dave « Phoenix » Farrell dresse un premier bilan de cette renaissance, à l’issue de la dernière tournée mondiale du groupe.

Invité lors d’une interview en Argentine, Farrell ne cache pas l’incertitude qui entourait ce comeback :

« Aucun de nous ne savait à quoi s'attendre. Nous avions passé beaucoup de temps ensemble pendant l'enregistrement de l'album, mais évidemment, partir en tournée, c'est une toute autre histoire. »

Un Linkin Park renouvelé sur la route

La tournée a marqué l’intégration de nouveaux visages au sein du collectif : Emily Armstrong au chant, Colin Brittain derrière les fûts, ainsi que le guitariste Alex Feder, appelé à remplacer Brad Delson, resté en retrait pour se concentrer sur le travail en studio. Une reconfiguration majeure pour un groupe habitué à une alchimie bien rodée.

Mais selon Phoenix, la machine a rapidement trouvé son rythme :

« Joe Hahn, Mike Shinoda et moi avons aussi dû nous concerter et gérer tous les aspects pratiques : les voyages, la fatigue, la condition physique de chacun. Après plus d'un an, je peux dire que ça s'est bien passé. Nous étions tous en pleine forme et les concerts étaient super. »

Revenir sans renier, avancer sans trahir

Le défi était immense : revenir sur scène sans Chester Bennington, figure emblématique et âme vocale du groupe. Pour Dave Farrell, le principal danger était clair :

« C'est de faire quelque chose qui ne plaît à personne, voire qui déplaît à tout le monde. »

Une réflexion de longue haleine, menée avec Mike Shinoda et Joe Hahn :

« On s'est réunis pour composer, puis on s'est séparés pendant des mois, et finalement on s'est dit : repartons de zéro et voyons si on est toujours créatifs ensemble, et si on aime la musique qu'on fait. L'important, c'est de ne pas dire "on est le nouveau Linkin Park". C'était libérateur. »

Cette approche, humble et honnête, a permis au groupe de retrouver une liberté créative, loin des attentes écrasantes et des comparaisons inévitables.

Le deuil comme moteur intime

Farrell aborde également avec pudeur la question du deuil, omniprésente depuis la disparition de Chester Bennington :

« C’est une émotion extrêmement personnelle, que chacun vit différemment et qu’il est libre de gérer comme il l’entend. Les fans réagissent au décès de Chester de mille manières différentes, et nous aussi. »

Pour le bassiste, avancer était une nécessité :

« J’avais besoin d’explorer les possibilités du nouveau chapitre de l’histoire du groupe. Je ne voulais pas en rester là ; cela ne me semblait pas juste. »

Une tournée mondiale historique

La tournée mondiale « From Zero » a débuté le 11 septembre 2024 à Inglewood, en Californie. Après une pause en décembre, elle reprendra le 18 janvier avec des dates à Bahreïn, Abou Dabi et en Inde. Le périple s’achèvera après 99 dates, le 30 juin 2026 à Zurich, en Suisse, avec une date exceptionnelle à Lyon le 16 juin au Groupama Stadium.

Un symbole fort pour un groupe qui, sans effacer son passé, prouve qu’il est encore capable d’écrire l’avenir — à partir de zéro.