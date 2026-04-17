Joe Perry garde l’espoir d’un retour d'Aerosmith : "Il reste encore de la vie dans le groupe"

Après l’arrêt de la tournée d’adieu, Aerosmith reste dans une zone d’incertitude, entre espoirs de retour et fragilité physique de Steven Tyler.

Joe Perry refuse de fermer définitivement la page Aerosmith. Dans une interview à Billboard, le guitariste assure qu’ "il reste encore de la vie dans le groupe", tout en reconnaissant que la situation reste très incertaine. Après l’arrêt brutal de la tournée d’adieu en 2024, causé par les problèmes vocaux de Steven Tyler, le groupe a vu sa dynamique modifiée et avance désormais sans plan fixe :

"Le groupe n’est toujours pas vraiment en mode tournée, mais il y a certainement d’autres options, donc on reste en contact. On ne sait jamais [...] Ce n’est que depuis six mois que Steven commence à se sentir à l’aise pour chanter ; il a littéralement dû faire une pause d’un an avant de pouvoir commencer à faire travailler ses cordes vocales, et on a toujours peur qu’il ne se blesse à nouveau. J’ai appris il y a longtemps que tout ce que nous faisons est fragile... alors on vit au jour le jour."

Malgré cela, les quelques apparitions et projets récents ont redonné un souffle d’espoir aux fans. Entre prudence et optimisme, le guitariste résume la situation : "On espère que tout ira pour le mieux. Il faut juste avoir confiance et garder une vision positive devant soi. On ne peut y arriver que si on l’imagine".

Une philosophie qui reflète l’état actuel d’un groupe légendaire et qui ne semble pas renoncer totalement à l’idée d’un futur retour.