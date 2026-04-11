Aerosmith, comment le film Young Frankenstein a influencé l'écriture de Walk This Way.

En 1975, Aerosmith fut impressionné par le film de Mel Brooks, qui inspira l'une des chansons les plus célèbres de tous les temps.

Cela semble improbable, presque sorti d’un scénario hollywoodien. Et pourtant, l’un des films les plus cultes de l’histoire du cinéma, Young Frankenstein, a bel et bien joué un rôle dans la naissance de l’un des morceaux les plus iconiques du rock : Walk This Way de Aerosmith.

Mais comment le chef-d’œuvre de Mel Brooks a-t-il pu influencer, presque par accident, Steven Tyler et ses comparses, dont Joe Perry ?

Une soirée cinéma à Times Square qui change tout

Retour en 1974. Aerosmith est alors en pleine création de son album mythique, Toys in the Attic. Entre deux sessions d’enregistrement, le groupe et leur producteur Jack Douglas décident de souffler un peu. Direction les salles obscures de Times Square.

À l’affiche ce jour-là : Young Frankenstein.

Dans le film, une scène en particulier va marquer les esprits. Le personnage d’Igor, incarné par Marty Feldman, invite le docteur Frankenstein joué par Gene Wilder à le suivre avec la célèbre réplique : « Walk this way »… avant de s’éloigner en boitant, créant un décalage comique immédiat.

Une simple blague visuelle. Rien à voir, en apparence, avec le rock.

Pendant ce temps, Steven Tyler bloque en studio

Ironie du sort, Steven Tyler n’était pas présent lors de cette sortie cinéma. Resté en studio, il travaillait d’arrache-pied sur un morceau… mais impossible de finaliser les paroles, notamment le refrain.

À leur retour, les membres du groupe le trouvent en plein doute créatif.

C’est alors que Jack Douglas lance une idée inattendue : pourquoi ne pas reprendre cette phrase entendue au cinéma, Walk This Way, comme titre et point d’ancrage du morceau ?

Une inspiration improbable… devenue légendaire

À première vue, aucun lien entre cette scène comique et l’univers sensuel, énergique et urbain de la chanson. Et pourtant, c’est précisément cette spontanéité qui va débloquer le processus créatif.

Le titre Walk This Way est adopté.

À partir de là, tout s’aligne. Le groove, le flow des paroles, l’énergie du riff de Joe Perry… La chanson devient rapidement l’un des titres les plus reconnaissables de l’histoire du rock.

Quand le cinéma rencontre le rock

Ce moment résume parfaitement la magie de la création artistique : une inspiration peut surgir de n’importe où, même d’une simple blague dans un film.

Sans le savoir, Young Frankenstein a contribué à donner naissance à un classique intemporel.

Et aujourd’hui encore, difficile d’écouter Walk This Way sans imaginer, quelque part en coulisses, Igor boitant dans un couloir… suivi par une légende du rock en train de naître.