Courtney Love s'en prend à Dave Grohl : "Peux-tu dire à tes fans d'arrêter de s’en prendre à moi ?"

Entre tensions passées et réconciliation, Courtney Love relance publiquement Dave Grohl... et s’en prend aussi aux fans des Foo Fighters.

Invitée dans le podcast The Magnificent Others de Billy Corgan, Courtney Love a ravivé son histoire mouvementée avec Dave Grohl. Les deux artistes, liés à jamais par l’héritage de Nirvana, ont longtemps été en conflit avant d’apaiser leurs différends. Pourtant, selon la chanteuse, les fans des Foo Fighters continuent de lui en vouloir. Elle lance alors un message cash :

"Dave, tu peux dire à tes fans, tous des hommes blancs et hétéros, que tout va bien entre nous pour qu'ils arrêtent de s'en prendre à moi ? Ou peut-être que tu ne veux pas perdre ton public ? Sois un homme et dis la vérité."

Leur relation a été marquée par plusieurs polémiques, notamment des accusations de Courtney Love concernant la fille de Kurt Cobain, Frances Bean Cobain, que cette dernière avait fermement démenties. Malgré ces tensions, Dave Grohl avait déjà tenté de calmer le jeu par le passé : "J'ai été en colère contre beaucoup de gens dans ma vie, mais ils voient tous Courtney. Je n'ai rien contre elle”.

Au cours du même podcast, Courtney Love et Billy Corgan ont également critiqué Kim Gordon, figure de Sonic Youth, qu’ils accusent d’avoir toujours été hostile envers eux. Une sortie médiatique de plus pour Courtney Love, qui prouve que les vieilles tensions du rock ne sont jamais totalement éteintes.