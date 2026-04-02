"On a passé un mois à poser les bases" : Judas Priest prépare déjà un nouvel album !

Après le succès de "Invincible Shield", Judas Priest ne ralentit pas : Richie Faulkner confirme que le groupe britannique a déjà entamé l’enregistrement de son prochain album, entre studio et tournées, après plus de cinquante ans de carrière.

Dans une interview accordée à The Metal Voice, Richie Faulkner, guitariste des Judas Priest révèle : "On a déjà commencé à l’enregistrer. On a passé un mois en studio en février pour en poser les bases. Je ne sais pas si j’étais censé le dire, mais tant pis." Le guitariste décrit un rythme bien rodé, où albums et tournées s’alternent naturellement :

"On part en tournée, puis ça nous donne envie de faire un album. Et une fois l’album terminé, on n’a qu’une envie : repartir sur la route [...] Je fais partie d’une équipe. Voilà plus de cinquante ans qu’ils font tourner la machine, chacun mettant la main à la pâte."

En parallèle, le documentaire "The Ballad Of Judas Priest", réalisé par Sam Dunn et Tom Morello, retracera l’ascension et l’influence du groupe sur la culture metal. Faulkner, insiste sur l'importance des précédents membres : "C’est leur histoire, leur héritage... ce sont eux qui ont façonné le son heavy metal tel qu’on le connaît aujourd’hui."

Judas Priest repartira sur les routes avec une tournée européenne, incluant plusieurs dates en France : le 16 août 2026 à Carhaix-Plouguer pour le Motocultor Festival, le 12 septembre à Strasbourg au Zénith, le 14 septembre à Lyon à la LDLC Arena, le 15 septembre à Bordeaux, à l’Arkéa Arena, et le 17 septembre au Zénith de Paris.