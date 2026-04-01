Radiohead promet de revenir en France pour une prochaine tournée : "On est obligé de venir"

Enfin une bonne nouvelle pour les fans de Radiohead en France.

Enfin une bonne nouvelle pour les fans de Radiohead en France. La dernière tournée de Thom Yorke, qui doit sortir un nouvel album solo prochainement, et sa bande a laissé un goût d’inachevé. En cause : une absence remarquée dans l’Hexagone, qui avait frustré de nombreux admirateurs du groupe culte. Mais cette fois, l’espoir est bel et bien de retour.

Déjà, Ed O'Brien avait évoqué des changements pour les prochaines dates. Le guitariste s’est récemment exprimé en interview sur un possible retour en France, une déclaration qui n’est pas passée inaperçue. De passage à Paris à l’occasion de la sortie de son album solo Blue Morpho, il a confirmé une intention claire : Radiohead reviendra jouer dans l’Hexagone.

« J’adorerais. Je pense qu’on serait obligés. Je pense qu’on se ferait tuer si on ne le faisait pas ! » a-t-il confié avec humour. Une déclaration qui en dit long sur l’attachement du groupe à son public français. Car derrière des classiques comme Creep ou Let Down, la formation britannique a toujours entretenu une relation forte avec la France.

Pour Ed O'Brien, cette absence récente reste d’ailleurs difficile à expliquer : « Et puis c’est un peu évident parce qu’on a toujours joué en France. Nous n’avons pas joué à Paris, c’était un truc un peu étrange. J’ai un peu l’impression que Londres a un peu “absorbé” cette partie de la tournée. Mais bon, je sais que ce n’est pas très juste ».

Il faut dire que Radiohead n’a plus foulé le sol français depuis son passage au Main Square Festival d’Arras en juillet 2017. Une éternité à l’échelle de leur carrière, et un manque que les fans espèrent combler au plus vite.

Cependant, tout n’est pas encore joué. Le groupe semble désormais privilégier une organisation différente pour ses tournées, avec un continent par an. Résultat : un retour en France dès 2027 reste incertain, même si la promesse est là.

Une chose est sûre : avec une telle déclaration, Radiohead en France, ce n’est plus une question de “si”, mais de “quand”.