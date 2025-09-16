De retour après 13 ans de pause en studio, Aerosmith revient en force avec... Youngblud !

Une nouvelle collaboration qui risque de faire beaucoup parler d'elle !

Les fans de rock s'en souviennent encore : le 8 septembre 2025, la cérémonie des MTV Video Music Awards 2025 s'est transformée en véritable session hommage à la légende du rock Ozzy Osbourne, qui nous a malheureusement quittés à l'âge de 76 ans le 22 juillet dernier. Parmi les séquences inoubliables, on retient notamment le grand final, quand les membres d'Aerosmith Steven Tyler et Joe Perry ont rejoint Yungblud sur scène pour performer sur "Mama, I'm Coming Home". Un moment de grâce et de communion avec le public, qui a sans doute inspiré les principaux concernés...

Car oui, il semblerait que la fougue de Yungblud ait donné des ailes aux membres d'Aerosmith : ces derniers ont révélé qu'ils venaient de terminer un tout nouveau morceau inédit en compagnie du jeune rockeur de 28 ans. Intitulé "My Only Angel", le morceau a pour le moment été teasé sur les réseaux sociaux, où l'on voit Yungblud faire la bise à Tyler, qui lui répond avec beaucoup d'enthousiasme. Seul un court extrait a été dévoilé, laissant la place à une interrogation : quand est-ce que le morceau va sortir ?

Cela faisait plus de 13 ans qu'Aerosmitch n'avait pas sorti de nouveaux morceaux, depuis la sortie de "Music From Another Dimention !". Une nouvelle encourageante, quand on sait que le groupe avait annoncé l'arrêt définitif des tournées à cause des problèmes de voix de Steven Tyler.

Joe Perry l'avait pourtant certifié : le monde reverra un concert d'Aerosmith :

"Je sais qu’il y aura au moins un autre concert d’Aerosmith." - Joe Perry

Cette collaboration avec Yungblud pourrait-elle un boost nécessaire pour qu'Aerosmith démarre un nouveau chapitre de leur carrière ? Affaire à suivre !