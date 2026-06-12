The Strokes : "Reality Awaits", le nouvel album du groupe est repoussé

Alors que l’album Reality Awaits était initialement attendu pour fin juin, sa sortie vient finalement d’être repoussée à fin juillet.

Coup de frein inattendu pour les fans de The Strokes. Alors que l’album Reality Awaits était initialement attendu pour fin juin, sa sortie vient finalement d’être repoussée à fin juillet. Une décision discrète, presque silencieuse… et surtout sans véritable explication officielle.

Une attente prolongée autour de Reality Awaits

Après une campagne de teasing particulièrement énigmatique entre messages cryptiques, cassettes envoyées à des fans et esthétique rétro assumée, The Strokes avaient réussi à créer une forte attente autour de ce nouvel opus.

Mais désormais, Reality Awaits… a été reporté jusqu'à fin juillet. Le groupe n’a donné aucun détail précis sur les raisons de ce report, laissant planer le doute.

Un projet déjà chargé de mystère

Depuis son annonce, Reality Awaits s’est construit dans une atmosphère volontairement floue. Entre la distribution surprise du single Going Shopping, les performances live en avant-première et la communication minimaliste, les The Strokes ont entretenu un mystère total autour de leur retour.

Sur scène, Julian Casablancas avait même présenté un nouveau morceau avec désinvolture, confirmant que le groupe avançait sans sur-explication : « Voici une nouvelle chanson. Pourquoi pas ? »

Une production ambitieuse toujours en mouvement

Produit en collaboration avec Rick Rubin lors de sessions au Costa Rica, l’album est décrit comme une étape importante dans l’évolution du groupe. Albert Hammond Jr. avait d’ailleurs évoqué un processus créatif intense et inspiré, laissant entendre que le meilleur restait peut-être encore à venir.

Un report sans explication

Ce décalage de sortie de fin juin à fin juillet reste pour l’instant sans justification officielle. Aucun problème annoncé, aucune contrainte évoquée. Simplement une nouvelle attente pour les fans, qui devront patienter encore un peu avant de découvrir Reality Awaits dans son intégralité.

Une chose est sûre : chez The Strokes, même les reports semblent faire partie du storytelling.