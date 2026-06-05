Muse dévoile "Nightshift Superstar", un single événement pour la Coupe du monde de football !

Le trio britannique continue de brouiller les pistes avec un nouvel extrait de son prochain album. Entre rock, électronique et influences dance, Muse signe l’un de ses morceaux les plus audacieux de ces dernières années.

Muse vient de dévoiler "Nightshift Superstar", quatrième extrait de "The Wow! Signal", attendu le 26 juin. Fidèle à son habitude, le groupe refuse de s’enfermer dans une formule unique et explore cette fois des territoires plus dansants. Porté par une basse omniprésente, des arrangements électroniques inspirés de la French house et une production spectaculaire, le morceau conserve toutefois l’ADN qui a fait le succès de la formation britannique. Une évolution qui pourrait surprendre certains fans, mais qui démontre une nouvelle fois la volonté du trio de se réinventer.

Un quatrième extrait d'un autre univers

Après "Be With You", "Cryogen" et "Hexagons", ce nouveau titre confirme la direction empruntée par "The Wow! Signal". Matt Bellamy et ses partenaires y mélangent riffs rock, sonorités EDM et refrains fédérateurs avec une efficacité redoutable. Le chanteur a d'ailleurs déjà évoqué son intérêt grandissant pour cet univers musical. Cette influence se ressent pleinement sur "Nightshift Superstar", pensé autant pour les stades que pour les pistes de danse.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si M6 a choisi "Nightshift Superstar" pour accompagner sa couverture de la Coupe du monde de football 2026. Avec son énergie débordante, ses refrains fédérateurs et sa production grandiose, le morceau possède tous les ingrédients d'un hymne sportif.

Au-delà de son aspect festif, le morceau s'inscrit dans l'univers conceptuel du prochain album, inspiré du mystérieux signal radio capté depuis l'espace en 1977. "The Wow! Signal" abordera des thèmes comme la technologie, l'inconnu et la place de l'humanité dans l'univers. En attendant la sortie de "The Wow! Signal", "Nightshift Superstar" prouve que Muse n'a pas peur de prendre des risques. Et si ce virage électronique peut dérouter au premier abord, il pourrait bien finir par convaincre les plus sceptiques après quelques écoutes.