Découvrez le clip « Hexagons » : Muse nous plonge dans la plus grande énigme de Saturne

Muse passe en mode astronomique et balance le clip de « Hexagons », un trip visuel hypnotique qui nous embarque direct au cœur du mystérieux motif nuageux hexagonal du pôle Nord de Saturne.

Pour illustrer son nouveau single « Hexagons », Muse mise sur un voyage scientifique et cosmique. Le clip officiel nous plonge dans un ballet interstellaire immersif, direction le pôle Nord de Saturne pour explorer sa célèbre et fascinante tempête en forme d'hexagone.

Ce voyage géométrique s'inscrit pile dans la thématique de leur 10e album, The Wow! Signal (attendu le 26 juin). Conçu comme une quête spatiale, le disque s'inspire directement du mythique signal radio de 72 secondes capté en 1977 depuis la constellation du Sagittaire, suggérant un contact extraterrestre. Entre mystère cosmique et possibilité d'un contact avec le vide, le morceau ressuscite la théâtralité de Black Holes And Revelations grâce à des arpèges électroniques labyrinthiques et des guitares grandioses.

Le titre monte en tension dramatique sous le falsetto de Matt Bellamy, qui chante notre aliénation face à l'immensité :

"Reach out, touch me / And draw me from the sixth dimension" (« Tends la main, touche-moi / Et arrache-moi à la sixième dimension »)

Une claque visuelle épurée qui transforme cette anomalie planétaire en un pur opéra rock spatial, à la recherche de quelque chose de bien plus grand que nous.