Pink Floyd : des images inédites de 1977 refont surface après presque cinquante ans

Des images rares de Pink Floyd en concert à Anaheim en 1977 viennent d’être dévoilées, offrant un aperçu unique de la formation britannique au sommet de sa gloire.

Le 7 mai 1977, Pink Floyd montait sur la scène du stade d’Anaheim en Californie dans le cadre de la tournée "In The Flesh". Presque cinquante ans plus tard, dix minutes d’images inédites de ce concert viennent d’être mises en ligne sur YouTube, restaurées par le Pink Floyd Research Group, un collectif de passionnés dédié à la préservation et à la restauration des archives du groupe. Ces extraits montrent le groupe interprétant des classiques comme "Wish You Were Here", "Shine On You Crazy Diamond" et "Money", offrant une immersion rare dans l’une des périodes les plus créatives du groupe.

Ces images capturent la formation élargie à six musiciens, incluant le guitariste Snowy White et le saxophoniste Dick Parry, permettant au groupe de reproduire la richesse sonore de leurs albums studio. Les détails sont spectaculaires : le solo de slide de David Gilmour dans "Shine On You Crazy Diamond", les projections visuelles sur grand écran et le solo complet de saxophone sur "Money" révèlent des éléments rarement visibles lors des concerts d’époque.

Cette période de 1977 représentait l’apogée de Pink Floyd, quelques années après la sortie de "Wish You Were Here". La tournée "In The Flesh" alliait prouesses musicales et innovations scéniques, redéfinissant les codes du concert rock. Ces archives offrent un témoignage précieux d’une époque où le groupe britannique fascinait le monde entier et posait les bases de son héritage intemporel.