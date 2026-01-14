La chanteuse de Pretty Reckless : « Il y avait aussi un gâteau géant en forme de chauve-souris et une couronne avec des oreilles de chauve-souris. C'était amusant. »

« Quand AC/DC vous donne un surnom, vous le gardez. » Taylor Momsen en plaisante aujourd’hui, mais l’histoire derrière ce surnom est aussi improbable que rock’n’roll. La chanteuse de The Pretty Reckless a été rebaptisée Batgirl par les légendaires AC/DC après l’un des moments les plus fous de leur tournée commune. Lors d’un concert à Séville, en Espagne, la musicienne a été mordue à la jambe par une chauve-souris en plein live, alors qu’elle interprétait le morceau « Witches Burn ». Une scène surréaliste qui a immédiatement marqué les esprits.

Sur scène, loin de paniquer, Taylor Momsen a préféré l’humour noir : « Je dois vraiment être une sorcière », a-t-elle lancé au public, pendant que son groupe et les techniciens tentaient de faire fuir l’animal. Elle ira même jusqu’à ajouter, hilare : « Il va devenir mon nouvel ami. » Après le concert, la chanteuse a tout de même dû recevoir un vaccin contre la rage, avant de reprendre sans encombre la tournée aux côtés d’AC/DC.

Mais l’anecdote ne s’arrête pas là. Fidèles à leur sens de la vanne, Angus Young et sa bande ont décidé d’entretenir la légende. « Chaque jour, ils entraient dans ma loge et je trouvais une chauve-souris en plastique », raconte Taylor. Pire encore (ou mieux, selon le point de vue) : au concert suivant Séville, les amplificateurs étaient recouverts d’un panneau “Interdit aux chauves-souris”. Une ironie assumée, devenue running gag tout au long de la tournée.

Une tournée qui s’inscrit dans la durée : The Pretty Reckless a accompagné AC/DC lors de leurs tournées européennes en 2024 et 2025, et le groupe assurera de nouveau leurs premières parties en Amérique du Sud et aux États-Unis en 2026. Et comme si le surnom de Batgirl n’était pas assez ancré, le 26 juillet dernier, Taylor Momsen a fêté ses 32 ans avec une surprise totalement assumée : « AC/DC m’a organisé une fête à thème, avec un gâteau géant en forme de chauve-souris et une couronne à oreilles de chauve-souris. C’était super ! »

Quand le rock flirte avec le mythe… et les chauves-souris.