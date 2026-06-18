Sex Pistols : Quand "God Save the Queen" déclenchait la colère dans les rues de Londres

Le groupe devient une véritable cible pour certains Britanniques scandalisés par cette chanson ouvertement critique envers la monarchie.

En juin 1977, alors que les Sex Pistols sont au cœur d'une immense controverse au Royaume-Uni, leur célèbre hymne punk "God Save the Queen" provoque bien plus que des débats. Le groupe devient une véritable cible pour certains Britanniques scandalisés par cette chanson ouvertement critique envers la monarchie.

Une chanson qui choque l'Angleterre

À cette époque, le Royaume-Uni célèbre le Jubilé d'argent de la reine Elizabeth II. En pleine effervescence patriotique, les Sex Pistols sortent "God Save the Queen", un morceau provocateur qui dénonce les institutions britanniques et remet en question l'image de la monarchie. Rapidement, le titre est interdit sur plusieurs radios et chaînes de télévision, mais son succès ne fait que grandir.

Le morceau devient un véritable phénomène culturel. Pour ses détracteurs, il s'agit d'une attaque inacceptable contre la Couronne. Pour ses admirateurs, c'est l'expression d'une jeunesse en colère qui refuse les conventions de l'époque.

Johnny Rotten et Paul Cook pris pour cibles

La tension atteint son paroxysme le 18 juin 1977. Ce jour-là, Johnny Rotten et Paul Cook sont agressés à la sortie du parking d'un pub londonien. Selon plusieurs témoignages de l'époque, leurs assaillants reprochent directement au groupe le contenu jugé offensant de "God Save the Queen".

Comme si cela ne suffisait pas, les violences se poursuivent dès le lendemain. Le batteur Paul Cook est de nouveau attaqué, cette fois à coups de barre de fer. Ces agressions illustrent le climat particulièrement tendu qui entoure alors le groupe, devenu l'ennemi public numéro un pour une partie de l'opinion britannique.

"God Save the Queen", l'hymne du mouvement punk

Malgré les polémiques et les menaces, "God Save the Queen" s'impose comme l'un des morceaux les plus importants de l'histoire du rock. Pour toute une génération de jeunes Britanniques, la chanson devient le symbole d'une contestation sociale et politique sans précédent.

Avec son refrain provocateur et son énergie brute, le titre contribue à faire exploser le mouvement punk à travers le monde. Plus de quarante ans après sa sortie, il reste l'un des morceaux les plus emblématiques des Sex Pistols et de la culture rock britannique.

Une place à part dans l'histoire du rock

Les agressions subies par Johnny Rotten et Paul Cook témoignent de l'impact extraordinaire qu'a eu "God Save the Queen" lors de sa sortie. Peu de chansons auront suscité une telle réaction dans l'histoire de la musique populaire.

Aujourd'hui encore, cet épisode rappelle à quel point les Sex Pistols ont marqué leur époque. En quelques minutes de musique, ils ont réussi à choquer, diviser et faire trembler l'establishment britannique, entrant définitivement dans la légende du rock.