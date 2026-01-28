Marilyn Manson : Le procès est officiellement relancé pour agression sexuelle

Marilyn Manson pensait avoir définitivement laissé derrière lui ses démêlés judiciaires, mais la justice vient d’en décider autrement.

Coup de tonnerre dans l’univers du rock industriel. Marilyn Manson pensait avoir définitivement laissé derrière lui ses démêlés judiciaires, mais la justice vient d’en décider autrement. Le procès pour agression sexuelle intenté par son ancienne assistante, Ashley Walters, est officiellement relancé.

La justice californienne change la donne

Lors d’une audience tenue lundi matin à la Cour supérieure de Los Angeles, le juge Steve Cochran a annoncé sa décision sans ambiguïté :

"J’ai examiné cette affaire de près. Je pense que la loi relance la plainte. Vous vous dirigez à nouveau vers un procès."

Par cette déclaration, le magistrat a annulé son rejet du 16 décembre et accordé à Ashley Walters le droit de déposer à nouveau sa plainte en vertu de la nouvelle loi californienne AB 250, récemment entrée en vigueur. Une audience de suivi a d’ores et déjà été fixée au 27 mars, confirmant que l’affaire est loin d’être terminée.

La loi AB 250 au cœur de la relance

Cette décision marque un tournant majeur. La loi AB 250 permet en effet la réouverture de certaines plaintes pour agressions sexuelles, même lorsque celles-ci ont déjà fait l’objet d’un rejet, à condition qu’aucun jugement définitif n’ait été rendu. Un cadre juridique dont bénéficie aujourd’hui Ashley Walters.

Marilyn Manson contre-attaque

Sans surprise, le camp de Marilyn Manson n’entend pas en rester là. Howard King, avocat du musicien — dont le nom légal est Brian Warner — a confirmé au magazine Rolling Stone que son client ferait appel de la décision.

Dans un communiqué, il affirme :

"Ashley Walters a obtenu le droit de poursuivre une plainte restreinte pour agression sexuelle en vertu de la nouvelle loi, une plainte qui ne survivra pas à la prochaine requête en jugement sommaire."

Avant d’ajouter fermement :

"Le fait indéniable est que M. Warner n’a jamais commis d’agression sexuelle."

Une affaire judiciaire loin d’être close

Alors que Marilyn Manson tentait ces derniers mois de se reconstruire artistiquement et personnellement, cette relance judiciaire vient rappeler que les accusations portées contre lui continuent de peser lourdement sur sa carrière. Entre nouvelle bataille juridique, appel annoncé et procès à venir, l’artiste controversé n’a clairement pas fini d’affronter la justice.