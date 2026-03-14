Le 14 mars 1964, une vague irréversible a déferlé sur la musique mondiale : les Beatles dominaient déjà le marché des singles américains.

Le 14 mars 1964, une vague irrésistible a submergé la musique américaine : les Beatles représentaient 60 % du marché des singles. C’est l’apogée de la Beatlemania, un phénomène qui allait bouleverser la scène musicale mondiale.

À cette époque, les Fab Four, originaires de Liverpool, inondaient les radios et les étals des disquaires avec des titres comme I Want to Hold Your Hand, She Loves You ou Can’t Buy Me Love. Leur énergie sur scène, leurs cheveux longs, et leurs costumes identiques fascinaient les jeunes américains et transformaient chaque sortie de single en événement national.

En avril 1964, les Beatles atteignaient un exploit historique : ils occupaient les cinq premières places du Billboard Hot 100, un record jamais égalé. Leur domination symbolise un tournant culturel majeur : la musique rock britannique s’impose comme force créatrice incontournable, et les singles deviennent l’expression la plus immédiate et populaire de cette révolution musicale.

Avec 60 % du marché sous leur influence, les Beatles ne sont plus seulement un groupe : ils sont un phénomène culturel, une force capable de transformer l’industrie musicale et de définir le son d’une génération. En 1964, le rock’n’roll britannique conquiert l’Amérique, et le monde n’est plus jamais le même.