Quand le rock rencontre la préhistoire : un Triceratops nommé “Ozzy”

Un fossile vieux de plusieurs millions d’années vient d’entrer dans la légende… du rock. Son nom rend hommage à une icône absolue du metal.

La préhistoire s’offre un détour par l’univers du heavy metal. Un impressionnant crâne de Triceratops, exhumé aux États-Unis et récemment restauré en Europe, a été baptisé “Ozzy”, en référence directe à Ozzy Osbourne. L’idée est née dans le cadre d’un projet d’exposition mêlant science et culture rock, où la silhouette cornue du dinosaure évoque immédiatement l’imaginaire metal et l’héritage visuel associé à Black Sabbath.

Plus qu’un simple surnom, ce choix symbolique reflète la volonté de faire dialoguer deux mondes que tout semble opposer. Le Triceratops, herbivore massif capable de tenir tête aux plus grands prédateurs de son époque, incarne une forme de résistance et de puissance brute, des valeurs souvent associées au “Prince des Ténèbres” et à sa carrière hors normes.

Présenté prochainement lors d’un grand rendez-vous international dédié aux fossiles, “Ozzy” devient ainsi un objet culturel à part entière. Une manière inattendue de rappeler que certaines icônes, qu’elles viennent du rock ou de la préhistoire, continuent de fasciner bien au-delà de leur époque.