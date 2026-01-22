Poison annule sa tournée du 40ᵉ anniversaire : Bret Michaels au cœur des négociations avortées

La tournée célébrant les 40 ans de Poison a été annulée, après un désaccord interne sur le partage des recettes entre les membres du groupe.

Les plans pour une tournée en 2026 destinée à fêter les 40 ans de Poison n’iront pas plus loin que les discussions préparatoires. Selon le batteur Rikki Rockett, l’idée d’une série de concerts commémoratifs autour du mythique premier album Look What the Cat Dragged In a été abandonnée après des négociations infructueuses entre les musiciens.

Le point de blocage ? Les conditions financières proposées par le chanteur et leader Bret Michaels, qui aurait demandé à toucher une part beaucoup plus importante des recettes que ses trois collègues, à hauteur d’environ six fois ce qu’ils auraient perçu chacun. Ce déséquilibre dans la répartition aurait rendu l’accord impossible à finaliser, d’après Rockett.

Si Rockett a confirmé que lui, le guitariste C.C. DeVille et le bassiste Bobby Dall étaient prêts à aller de l’avant, il a expliqué que la demande de Michaels a fait capoter l’ensemble du projet. Malgré cette annulation, le batteur a tenu à préciser qu’il n’y avait pas de ressentiment personnel entre les membres du groupe, et qu’ils gardaient une estime réciproque après des décennies de carrière commune.

Dans un message posté sur ses réseaux, Bret Michaels a adopté un ton plus conciliant, déclarant son amour pour la musique, sa gratitude envers les fans et évoquant la possibilité d’une future réunion un peu plus tard, sans pour autant confirmer de dates précises pour un nouvel itinéraire.

Ce contretemps intervient alors que Poison reste une figure emblématique du rock des années 80, connu pour des hits comme "Every Rose Has Its Thorn" ou "Talk Dirty to Me". Malgré l’annulation de cette tournée anniversaire, l’histoire du groupe continue de retenir l’attention de leurs fans, qui espèrent peut-être un jour voir la formation originale remettre le couvert sur scène.