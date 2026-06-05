Muse dévoile “Nightshift Superstar”, un virage électro-rock spectaculaire avant son nouvel album

Muse continue de surprendre avec la sortie de son nouveau single “Nightshift Superstar”, quatrième extrait de l’album The Wow! Signal, attendu le 26 juin.

Muse continue de surprendre avec la sortie de son nouveau single “Nightshift Superstar”, quatrième extrait de l’album The Wow! Signal, attendu le 26 juin. Avec ce titre, le trio britannique confirme une nouvelle phase artistique, où l’énergie rock se mêle à des textures électroniques plus assumées.

Après “Be With You”, “Cryogen” et “Hexagons”, ce nouveau morceau pousse encore plus loin l’exploration sonore du groupe. On y retrouve une base rythmique très marquée, dominée par une ligne de basse puissante, enrichie d’influences électro et de touches inspirées de la French house. Une combinaison qui donne au titre une dimension à la fois dansante et spectaculaire.

Malgré cette orientation plus électronique, Muse ne renonce pas à son identité. Les guitares restent présentes, les envolées vocales de Matt Bellamy conservent leur intensité, et le sens du refrain fédérateur est toujours bien là. Le résultat : un morceau hybride, pensé autant pour les grandes scènes que pour les festivals ou les clubs.

Ce virage sonore s’inscrit dans la continuité de The Wow! Signal, un album concept inspiré du mystérieux signal radio capté dans l’espace en 1977. Le disque devrait explorer des thèmes liés à la technologie, à l’inconnu et à la place de l’humanité dans l’univers.

Avec “Nightshift Superstar”, Muse confirme donc sa volonté de repousser ses propres limites. Un choix qui pourra dérouter certains auditeurs au premier abord, mais qui illustre surtout un groupe toujours en quête de renouveau, plusieurs décennies après ses débuts.