Elvis Presley : L'histoire de "That's All Right", le tout premier morceau rock de l'histoire

Le 5 juillet 1954, un jeune chanteur encore inconnu du grand public entre dans les studios Sun Records à Memphis pour une séance d'enregistrement qui semble pourtant banale. Quelques minutes plus tard, une reprise improvisée de "That's All Right" va bouleverser à jamais l'histoire de la musique.

Le 5 juillet 1954, un jeune chanteur encore inconnu du grand public entre dans les studios Sun Records à Memphis pour une séance d'enregistrement qui semble pourtant banale. Quelques minutes plus tard, une reprise improvisée de "That's All Right" va bouleverser à jamais l'histoire de la musique. Ce morceau, enregistré par Elvis Presley avec le guitariste Scotty Moore et le contrebassiste Bill Black, est aujourd'hui considéré par de nombreux historiens comme l'acte de naissance du rock'n'roll.

Une pause qui change tout

À l'origine, "That's All Right" n'est pas une composition d'Elvis. Le titre est écrit et enregistré en 1946 par le chanteur de blues Arthur "Big Boy" Crudup. Lors de la séance organisée par le producteur Sam Phillips, Elvis enchaîne plusieurs ballades sans réellement convaincre.

Pendant une pause, le jeune chanteur commence à interpréter spontanément "That's All Right" avec une énergie totalement nouvelle. Scotty Moore et Bill Black le rejoignent immédiatement, transformant ce vieux blues en un morceau rapide, entraînant et résolument moderne.

Depuis la cabine de contrôle, Sam Phillips comprend instantanément qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel. Il interrompt les musiciens et leur demande de rejouer exactement ce qu'ils viennent d'improviser.

La naissance d'un nouveau son

Ce qui distingue "That's All Right", c'est son incroyable mélange d'influences. Le morceau emprunte au blues afro-américain, à la country blanche du Sud des États-Unis et au rhythm and blues pour créer un style inédit.

À cette époque, les genres musicaux sont encore fortement cloisonnés. En réunissant ces univers dans une même chanson, Elvis Presley et Sam Phillips donnent naissance à une musique capable de séduire un public beaucoup plus large.

Le rythme est plus nerveux, la guitare plus dynamique et la voix d'Elvis apporte une fraîcheur qui tranche avec les standards de l'époque.

Un succès immédiat à Memphis

Deux jours seulement après son enregistrement, "That's All Right" est diffusé sur la station de radio WHBQ dans l'émission animée par le célèbre DJ Dewey Phillips.

La réaction est spectaculaire. Les auditeurs appellent massivement la station pour demander que le morceau soit rediffusé. Au cours de la soirée, la chanson passe plusieurs fois à l'antenne, révélant au grand public un artiste de seulement 19 ans.

Face à cet enthousiasme, Sun Records décide de publier rapidement le single, accompagné de "Blue Moon of Kentucky" en face B, une reprise du classique bluegrass de Bill Monroe revisitée dans un style tout aussi novateur.

Le point de départ du rock'n'roll

Si certains spécialistes rappellent que d'autres artistes, comme Jackie Brenston, Little Richard ou Chuck Berry, ont également joué un rôle majeur dans l'émergence du rock, "That's All Right" demeure l'un des morceaux les plus souvent cités comme le véritable point de départ du mouvement.

L'enregistrement marque en effet un tournant culturel majeur. Pour la première fois, un artiste blanc popularise un son profondément inspiré des musiques afro-américaines et contribue à faire tomber les barrières musicales qui séparaient encore les genres.

Plus de 70 ans après sa sortie, "That's All Right" reste l'un des enregistrements les plus importants de l'histoire de la musique. Avec cette chanson enregistrée presque par hasard dans un petit studio de Memphis, Elvis Presley entre dans la légende et ouvre la voie à une révolution musicale qui influencera des générations d'artistes, des Beatles aux Rolling Stones, en passant par Bruce Springsteen et bien d'autres.