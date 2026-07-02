Morrissey crée la polémique en remplaçant le nom des Smiths sur les pochettes emblématiques du groupe

Nouvelle controverse autour de Morrissey. L’ex-chanteur de The Smiths fait de nouveau parler de lui après avoir lancé une série de produits dérivés qui ne passe pas inaperçue auprès des fans du groupe culte des années 80.

Nouvelle controverse autour de Morrissey. L’ex-chanteur de The Smiths fait de nouveau parler de lui après avoir lancé une série de produits dérivés qui ne passe pas inaperçue auprès des fans du groupe culte des années 80.

Sur sa boutique officielle, l’artiste propose des t-shirts reprenant les visuels iconiques des albums Meat Is Murder et The Queen Is Dead, ainsi qu’une image célèbre liée à l’univers des Smiths. Mais un détail fait vivement réagir : le nom du groupe a été purement et simplement remplacé par celui de Morrissey, comme si ces œuvres étaient désormais uniquement associées à sa carrière solo.

Cette initiative intervient dans un contexte déjà tendu entre Morrissey et son ancien compagnon de route, le guitariste Johnny Marr, avec qui les relations restent extrêmement conflictuelles depuis la séparation du groupe. Les deux musiciens s’accusent régulièrement de vouloir réécrire l’histoire des Smiths, chacun revendiquant une part importante de leur héritage musical.

Du côté des fans, les réactions sont très divisées. Certains y voient une provocation supplémentaire de la part de Morrissey, accusé de chercher à s’approprier l’identité du groupe. D’autres estiment au contraire qu’il s’agit d’une manière de revendiquer son rôle central dans l’histoire des Smiths, et de capitaliser sur un héritage toujours très populaire.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle opération de merchandising relance une fois de plus le débat autour de l’héritage des Smiths, un groupe dont l’influence reste majeure dans l’histoire du rock britannique, mais dont les tensions internes continuent de nourrir les polémiques.