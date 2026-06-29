Muse : Matt Bellamy promet du lourd pour la tournée avec ... un vaisseau spatial

Alors que Muse multiplie les apparitions pour défendre son nouvel album The Wow! Signal, qui sera suivi d’une vaste tournée, Matt Bellamy a confirmé que le groupe prépare une scénographie totalement inédite.

Alors que Muse multiplie les apparitions pour défendre son nouvel album The Wow! Signal, qui sera suivi d’une vaste tournée, Matt Bellamy a confirmé que le groupe prépare une scénographie totalement inédite. Dans un entretien accordé au NME, le chanteur a levé le voile sur une ambition aussi folle que fidèle à l’ADN du groupe.

« On essaie de construire un vaisseau spatial… comme tout le monde ! Quand on a reçu le devis, on s’est rendu compte qu’il coûtait plus cher que certaines maisons à Londres. »

Une déclaration qui donne immédiatement le ton : Muse ne compte pas simplement accompagner son nouvel album sur scène, mais bien transformer ses concerts en véritable expérience immersive à grande échelle.

Le projet s’annonce déjà hors normes, avec une production pensée autour de l’univers spatial et de la science-fiction. Matt Bellamy a également évoqué l’arrivée de nouveaux effets visuels spectaculaires :

« On essaie aussi de mettre au point de nouveaux effets laser qui n’ont encore jamais été vus. Ce sera un spectacle très inspiré par l’espace et la science-fiction, et je trouve que ça nous correspond parfaitement. »

Toujours dans l’excès créatif qui caractérise Muse depuis ses débuts, le frontman va encore plus loin en évoquant un concept presque irréel :

« On essaie même de le faire voler… Je ne pense pas qu’on y arrivera, mais je vous promets que le résultat sera spectaculaire. »

Avec cette nouvelle tournée, Muse semble prêt à repousser une fois de plus les limites du live rock, en mêlant musique, technologie et imaginaire cosmique. Une chose est sûre : si le “vaisseau spatial” ne décolle pas réellement, l’expérience promet déjà de faire décoller le public.