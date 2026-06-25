Muse enregistre son nouvel album dans le studio mythique des Beatles !

À la veille de la sortie de "The Wow! Signal", Muse a dévoilé les coulisses de ses sessions orchestrales enregistrées dans le légendaire Studio 2 d'Abbey Road, un lieu intimement lié à l'histoire des Beatles.

Pour son dixième album studio, Muse a choisi un décor chargé d'histoire. Sur les réseaux sociaux, Matt Bellamy a partagé des images inédites des enregistrements réalisés au célèbre Studio 2 d'Abbey Road, là même où les Beatles ont façonné une grande partie de leur œuvre. Pour donner vie aux arrangements de "The Wow! Signal", le trio britannique s'est entouré du London Metropolitan Orchestra et du Crouch End Festival Chorus, apportant une dimension symphonique supplémentaire à ce nouveau projet.

Le titre de l'album fait référence au célèbre "Wow! Signal", une mystérieuse émission radio captée depuis l'espace en 1977. Fasciné par cette énigme cosmique, Muse a fait de ce signal inexpliqué, le point de départ d'un disque explorant des thèmes comme l'inconnu, la technologie et la place de l'humanité dans l'univers.

Un album très attendu

Déjà porté par plusieurs extraits dévoilés ces derniers mois, dont "Nightshift Superstar", "Hexagons", "Cryogen", "Be With You" et "Unravelling", "The Wow! Signal" sortira officiellement demain. Avec ces sessions enregistrées dans le studio les plus mythique de l'histoire du rock, Muse confirme une nouvelle fois son goût pour les productions ambitieuses et spectaculaires, tout en s'inscrivant dans la lignée des artistes qui ont marqué les murs d'Abbey Road avant eux.