Muse annonce plusieurs dates en France !

Muse confirme son grand retour sur scène avec plusieurs concerts très attendus en France dans le cadre de sa tournée mondiale The Wow! Signal Tour.

Muse confirme son grand retour sur scène avec plusieurs concerts très attendus en France dans le cadre de sa tournée mondiale The Wow! Signal Tour.

Le groupe britannique se produira le 27 novembre 2026 à Paris La Défense Arena, l’une des plus grandes salles d’Europe, avant de retrouver le public français à la Sud de France Arena pour deux dates exceptionnelles les 3 et 4 décembre 2026.

Ces annonces confirment l’ampleur de la tournée liée au nouvel album du trio, The Wow! Signal, dont la sortie est prévue le 26 juin 2026. Un disque très attendu qui marque une nouvelle étape dans l’évolution musicale du groupe, entre rock alternatif, expérimentations électroniques et ambitions sonores grandioses.

Les fans devront toutefois être rapides : la prévente des billets débutera le 18 juin à 10h et se terminera le 19 juin à 9h, avant l’ouverture générale des ventes.

Avec ces nouvelles dates, Muse s’apprête à offrir des concerts spectaculaires, fidèles à sa réputation de groupe taillé pour les grandes scènes et les performances immersives. Une tournée qui s’annonce déjà comme l’un des événements rock majeurs de 2026.