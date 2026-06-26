Joe Satriani explique pourquoi il avait refusé de jouer les morceaux de Van Halen

Bien avant de rejoindre la tournée hommage "The Best Of All Worlds", Joe Satriani avait décliné une proposition de David Lee Roth qu'il jugeait impensable tant qu'Eddie Van Halen était encore en pleine activité.

Au milieu des années 1990, David Lee Roth contacte Joe Satriani avec une idée surprenante : monter un groupe consacré au répertoire de Van Halen. Une proposition que le guitariste refuse immédiatement. Dans une interview accordée à Thinking About Guitar, il explique :

"Ed était toujours là. Il continuait de sortir d'excellents albums et de tourner. Pourquoi quelqu'un essaierait-il de jouer comme lui alors qu'il était encore en pleine activité ? Ça n'avait aucun sens."

Convaincu qu'aucun musicien ne devait reprendre ce rôle tant qu'Eddie Van Halen était sur scène, Satriani conclut simplement qu'il n'était pas la personne qu'il fallait.

Un changement après la disparition d'Eddie Van Halen

La situation évolue après la disparition d'Eddie Van Halen en 2020. David Lee Roth et Alex Van Halen reprennent alors contact avec Satriani pour imaginer un hommage au légendaire guitariste. Cette fois, l'idée lui semble plus légitime, même s'il continue de douter d'être la personne idéale. Tout au long de sa carrière, il a souvent expliqué avoir cherché son propre style plutôt que d'essayer de reproduire celui de son idole.

C'est finalement Sammy Hagar qui parvient à le convaincre de relever le défi en l'invitant à rejoindre la tournée "The Best Of All Worlds", aux côtés de Michael Anthony et Jason Bonham. Pour Joe Satriani, il ne s'agit pas de remplacer Eddie Van Halen, mais de célébrer son héritage avec respect. Un exercice qu'il décrit comme l'un des plus difficiles de sa carrière, tant le jeu d'Eddie demeure, selon lui, impossible à reproduire à l'identique.