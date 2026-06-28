Flea des Red Hot Chili Peppers : « Je dois tout à Hillel Slovak. Sans lui, je n'aurais jamais joué de la basse. »

Le bassiste du groupe californien se souvient de son ami, décédé à seulement 26 ans en 1988.

Au fil des années, Red Hot Chili Peppers est devenu l’un des groupes les plus emblématiques du rock alternatif. Mais derrière cette légende, il y a des histoires intimes, presque fragiles, qui ont façonné son ADN. Parmi elles, celle de Flea et de son lien indélébile avec Hillel Slovak occupe une place centrale.

Lors de la sortie de son autobiographie Acid for the Children, Flea est revenu sur cette relation fondatrice dans une interview accordée à CBS This Morning. Et ses mots résonnent comme un hommage brut, presque bouleversant : il doit tout à Hillel Slovak.

Une rencontre qui change une vie

Hillel Slovak n’était pas seulement un guitariste talentueux. Il était l’un des membres fondateurs des Red Hot Chili Peppers, avec lesquels il enregistrera deux albums avant sa mort tragique en 1988, à seulement 26 ans, des suites d’une overdose.

Pour Flea, leur rencontre a été un point de bascule.

« Je me souviens l’avoir vu arriver dans sa Datsun 510 verte, une voiture incroyable, avec la musique à fond », raconte-t-il. « Un jour, il m’a dit : “Tu devrais peut-être apprendre à jouer de la basse.” À ce moment-là, je me suis senti aimé parce qu’il m’avait choisi. »

Ce geste, en apparence simple, devient un moment fondateur. Flea n’avait jamais touché une basse auparavant. Et pourtant, cette suggestion va déterminer toute sa vie artistique.

La naissance d’un bassiste

Avant Hillel Slovak, Flea n’était pas destiné à devenir musicien professionnel. Mais l’influence de son ami change tout.

« Je n’avais jamais joué de basse auparavant », confie-t-il. « En fait, je n’avais même jamais essayé. Je savais que faire partie d’un groupe de rock était primordial pour lui. Son groupe était sacré. C’était quelque chose de spécial. C’est lui qui m’a invité à les rejoindre, et cela a été un immense honneur pour moi. S’il ne me l’avait pas proposé, je n’aurais jamais commencé à jouer. Je n’aurais certainement jamais joué de basse. »

Cette rencontre devient ainsi le point de départ de l’un des bassistes les plus iconiques du rock moderne.

Anthony Kiedis et la naissance d’un trio hors norme

L’histoire de Anthony Kiedis commence différemment. Avant la musique, il y a la rue, les affrontements d’enfance, et une rencontre marquante.

« Un jour, un gamin aux cheveux très courts est arrivé », raconte Flea. « Il était grand et musclé, et quand il s’est approché, il a simplement dit : “Laissez-le tranquille.” C’était Anthony. Il venait d’emménager à Los Angeles. »

Ce moment scelle une amitié atypique entre deux personnalités en marge.

« Nous étions tous les deux détachés de tout », poursuit Flea. « D’une certaine manière, nous étions des marginaux. Notre relation est étrange et difficile, elle nous oppose souvent. Nous ne savons pas toujours comment nous comporter l’un envers l’autre. Mais je sais que je l’aime beaucoup, et je pense que cela a eu un impact considérable sur ce que notre groupe est devenu. »

Un héritage construit sur l’amitié et la douleur

La disparition de Hillel Slovak en 1988 marque une blessure profonde dans l’histoire du groupe. Mais son influence, elle, ne s’est jamais éteinte.

À travers les décennies, les Red Hot Chili Peppers ont continué d’évoluer, portés par une alchimie unique entre énergie brute, funk incandescent et sensibilité à fleur de peau. Et au cœur de cette dynamique, il reste cette vérité simple : sans Hillel Slovak, Flea n’aurait peut-être jamais touché une basse.

Une histoire de musique, certes. Mais surtout une histoire d’amitié, de transmission, et de destin.