Kiss : La guitare emblématique d'Ace Frehley vendu au prix d'or à un collectionneur !

Moins d'un an après la disparition du guitariste légendaire Ace Frehley, son héritage continue de fasciner les collectionneurs du monde entier.

Moins d'un an après la disparition du guitariste légendaire Ace Frehley, son héritage continue de fasciner les collectionneurs du monde entier. Véritable icône du rock, son matériel mythique vient de changer de mains pour une somme vertigineuse, confirmant le statut culte de l’artiste au sein de l’histoire du hard rock.

Une vente aux enchères prestigieuse à New York

La célèbre Gibson Les Paul, guitare fétiche qui a accompagné Frehley tout au long de sa carrière avec Kiss, a été vendue aux enchères pour 512.000 dollars lors de la prestigieuse vente “Music Icons” organisée par Julien's Auctions.

L’événement s’est tenu les 29 et 30 mai au Hard Rock Cafe de Times Square, à New York, réunissant collectionneurs et passionnés venus du monde entier pour décrocher des pièces uniques de l’histoire de la musique.

Une guitare estimée à plusieurs centaines de milliers de dollars

Estimée entre 400.000 et 600.000 dollars, cette guitare n’était pas un simple instrument : elle représente une véritable pièce d’histoire du rock. Utilisée sur scène comme en studio, elle a été la compagne privilégiée d’Ace Frehley, participant à la construction du son unique de Kiss et à l’identité visuelle du groupe.

L’instrument d’une légende du rock

Au fil des décennies, cette Gibson Les Paul est devenue bien plus qu’un outil musical : un symbole. Grâce à elle, Ace Frehley s’est imposé comme l’un des plus grands guitaristes de son époque, régulièrement cité dans les classements des meilleurs virtuoses de la guitare.

Une légende qui continue de briller

Avec cette vente record, l’aura d’Ace Frehley continue de briller, prouvant que certaines légendes du rock ne disparaissent jamais vraiment… elles se transmettent.