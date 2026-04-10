Taylor Momsen, du groupe The Pretty Reckless, a de nouveau été mordue par un animal lors de sa tournée avec AC/DC : cette fois-ci par une araignée.

La chanteuse américaine ajoute : « Suis-je Spider Girl ou Bat Girl maintenant ? »

Décidément, la route est semée d’embûches pour Taylor Momsen. La chanteuse de The Pretty Reckless vit une tournée pour le moins mouvementée aux côtés des légendes du rock AC/DC, où chaque date semble réserver son lot de surprises… et de morsures.

Après un épisode déjà improbable survenu en 2024 à Séville — où l’artiste avait été mordue par une chauve-souris en plein concert — voilà que la musicienne américaine doit désormais composer avec une nouvelle mésaventure. Cette semaine, à Mexico, Taylor Momsen a été mordue par une araignée venimeuse juste avant de monter sur scène.

Fidèle à elle-même, la chanteuse a choisi de raconter l’incident avec humour sur ses réseaux sociaux. « Ce ne serait pas une tournée d’AC/DC si je ne me faisais pas mordre par quelque chose… cette fois-ci, une énorme araignée a décidé de me mordre et son venin a fait des ravages sur mon corps, alors j'ai dû compter sur les merveilleux médecins mexicains qui m'ont fait une injection juste avant le concert d'hier soir… à ajouter à la liste ! Spider-Woman ? Batgirl ? », a-t-elle écrit, mêlant autodérision et résilience.

Malgré la gravité potentielle de la situation, Taylor Momsen a assuré le show, prouvant une fois de plus son professionnalisme et son engagement envers son public. Une performance d’autant plus impressionnante qu’elle intervenait quelques heures seulement après avoir reçu un traitement médical d’urgence.

Mais cette histoire pourrait bien n’être que le début. La tournée commune entre The Pretty Reckless et AC/DC vient à peine de démarrer et doit se poursuivre jusqu’à la fin du mois de septembre. De quoi laisser planer une question insolite : quelles autres rencontres inattendues avec la faune attendent encore la rockeuse sur les routes du monde ?

Entre chauves-souris et araignées, Taylor Momsen semble malgré elle écrire une tournée aussi sauvage qu’inoubliable. Une chose est sûre : sur scène comme en coulisses, le rock n’a jamais été aussi… dangereux.