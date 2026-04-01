AC/DC : Tony Platt se confie sur l'iconique album "Highway To Hell" et l'importance de Bon Scott

Ingénieur du son emblématique de la période Bon Scott, Tony Platt revient sur les coulisses de Highway To Hell (1979), racontant la méthode d’AC/DC, la vision de Mutt Lange et l’impact de l’absence tragique de Bon Scott.

Tony Platt, qui a travaillé aux côtés de Robert John 'Mutt' Lange, détaille la création du "Highway To Hell" dans une interview à Rock Candy. Selon lui, Lange voulait que chaque morceau donne "l’impression que tout le monde joue dans la même pièce", insistant sur la cohésion et un bas du spectre percutant. La basse du titre éponyme, simple mais massive, en est un exemple parfait, Platt explique comment son expérience entre rock et reggae lui a permis de produire un rendu rond et constant, parfaitement intégré au mix.

L’ingénieur du son évoque aussi la dimension humaine de l’enregistrement, marquée par la personnalité imprévisible de Bon Scott. "Tout le monde s’était habitué à ce que Bon finisse toujours par réapparaître... Et Malcolm m’a dit : 'Maintenant, je dois m’habituer à ce qu’il ne revienne plus'. " soulignant à quel point la disparition du chanteur a profondément touché le groupe et donné à cet album une portée symbolique particulière. Sorti en 1979, "Highway To Hell" a propulsé AC/DC sur la scène internationale, préparant le terrain pour le succès de "Back In Black", autre album iconique du groupe australien.

Pendant ce temps, le groupe poursuit sa tournée Power Up, actuellement en Amérique du Sud, avant de revenir en Amérique du Nord pour une nouvelle série de concerts.