AC/DC : Stevie Young hospitalisé à Buenos Aires !

À quelques jours de son retour sur scène à Buenos Aires, AC/DC a donné des nouvelles rassurantes de Stevie Young. Le groupe se prépare désormais à honorer une série de concerts très attendus.

Le guitariste d’AC/DC, Stevie Young, a été hospitalisé à Buenos Aires après avoir fait un malaise à son arrivée dans la ville. Par mesure de précaution, il a subi une série complète d’examens médicaux. Les causes de cet incident n’ont pas été précisées, mais un porte-parole du groupe a tenu à rassurer les fans : "Stevie va bien et est de bonne humeur. Il a hâte de monter sur scène lundi."

Le groupe est attendu pour trois concerts à guichets fermés au stade Monumental de Buenos Aires les 23, 27 et 31 mars. Il s’agit d’un retour très attendu dans la capitale argentine, où AC/DC ne s’était plus produit depuis 2009. Après ces dates, le groupe poursuivra sa tournée en se rendant à Mexico début avril.

Stevie Young a rejoint officiellement AC/DC en 2014, lorsque Angus Young l’a choisi pour remplacer son frère Malcolm, contraint de se retirer en raison de complications liées à une démence. Neveu des deux fondateurs du groupe, Stevie avait déjà assuré un remplacement temporaire en 1988 lors de la tournée nord-américaine de l’album "Blow Up Your Video".

Stevie Young devrait donc être présent sur scène pour ces concerts très attendus, confirmant une nouvelle fois la détermination du groupe à poursuivre sa tournée malgré les imprévus.