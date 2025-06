Taylor Momsen (The Pretty Reckless) : en plein concert, elle se fait mordre par une chauve-souris

Quand une chauve-souris se fait envoûter par le rock de The Pretty Reckless. Le 29 mai dernier, le groupe de Taylor Momsen était en concert à Séville, en Espagne pour la première partie d’AC/DC. Un moment tout à fait anodin sauf quand une chauve-souris s’invite sur la cuisse de la chanteuse américaine.

"Moment Rock And Roll", partage Taylor Momsen sur ses réseaux sociaux. Avec son groupe The Pretty Reckless, elle parcourt l’Europe aux côtés d’AC/DC. À l’occasion de la tournée “Power Up”, l’ancienne actrice a l’opportunité de performer sur scène en première partie de la mythique troupe d’Angus Young. Mercredi 29 mai, alors que Taylor Momsen est sur la scène du stade La Cartuja de Sevilla à Séville, en Espagne, une chauve-souris s’est posée sur sa jambe. En pleine interprétation du titre “Witches Burn”, une vidéo montre clairement l’animal volé jusqu’à la chanteuse avant de s’accrocher à elle. “Sur le moment, j'étais en train de chanter et je ne me rendais compte de rien jusqu'à ce que la foule continue à crier et à pointer du doigt”, décrit-elle sur Instagram. Après avoir réalisé, l’artiste demande alors de l’aide et s’exclame : "Je dois vraiment être une sorcière".

Mais la chauve-souris a malheureusement mordu la chanteuse. “Elle était mignonne, mais oui, elle m'a mordue, avoue Taylor Momsen dans sa publication. Donc je vais devoir faire des piqûres contre la rage pour les deux semaines à venir. Merci à tout le personnel de l'hôpital qui m'a surnommée #batgirl après l'avoir vu aux nouvelles locales ce matin-là.” Plus de peur que de mal pour The Pretty Reckless, qui poursuit la tournée aux côtés d’AC/DC. Le groupe sera même présent à Paris le 13 août à l’Hippodrome de Longchamp.