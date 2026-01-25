Les Eagles battent un record historique !

Avec cette performance, le groupe prend la première place des ventes de tous les temps aux États-Unis, devançant Michael Jackson et son mythique Thriller, qui se classe désormais juste derrière.

Les légendaires Eagles viennent de marquer un tournant historique dans le rock américain. Leur compilation Their Greatest Hits 1971-75 est devenue le premier album certifié 40 fois platine aux États-Unis, dépassant tous les records précédents. Avec cette performance, le groupe prend la première place des ventes de tous les temps aux États-Unis, devançant Michael Jackson et son mythique Thriller, qui se classe désormais juste derrière.

Sortie en 1976, cette compilation rassemble les plus grands classiques du groupe issus de ses quatre premiers albums, avant l’arrivée de Joe Walsh et la sortie de Hotel California. On y retrouve des titres emblématiques tels que “Take It Easy”, “Desperado”, “Best of My Love” ou “One of These Nights”, qui continuent d’enchanter les radios et les fans du monde entier.

Depuis sa sortie, l’album a passé plus de 500 semaines non consécutives dans le Billboard 200 et a été désigné en 1999 comme l’album le plus vendu du XXᵉ siècle. La Bibliothèque du Congrès a même ajouté Their Greatest Hits à son National Recording Registry en 2017, soulignant son importance culturelle et historique.

Formés en 1971 par Don Henley, Glenn Frey, Bernie Leadon et Randy Meisner, les Eagles ont marqué l’histoire du rock avec leur mélange unique de rock, country et folk. Don Felder, Joe Walsh et Timothy B. Schmit ont ensuite rejoint le groupe, contribuant à des albums emblématiques comme Hotel California, le troisième album le plus vendu aux États-Unis.

Aujourd’hui, le groupe continue de se produire sur scène avec Henley, Walsh, Schmit, Vince Gill et Deacon Frey, le fils de Glenn Frey, disparu en 2016. Avec ce record historique et sa position en tête des ventes américaines, les Eagles prouvent une fois de plus qu’ils sont indétrônables dans le panthéon du rock.