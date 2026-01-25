Phil Collins : No Jacket Required, l’album mythique récompensé aux Grammy Awards

Un exploit qui marque durablement l’histoire du rock grand public.

En 1985, Phil Collins est partout. À la radio, à la télévision, dans les classements et sur les scènes du monde entier. Avec No Jacket Required, il signe un disque qui va dépasser le simple cadre de la pop-rock pour devenir un véritable phénomène culturel, au point d’être sacré Album de l’année aux Grammy Awards. Un exploit qui marque durablement l’histoire du rock grand public.

Un album charnière dans la carrière de Phil Collins

À l’époque, Phil Collins n’est plus seulement le batteur et chanteur de Genesis, groupe majeur du rock progressif. En solo, il a déjà frappé fort avec Face Value, mais No Jacket Required marque un cap décisif. Ici, Collins assume pleinement une orientation pop, tout en conservant une rigueur musicale héritée du rock.

Le disque se distingue par une production ultra soignée, typique des années 80 : batteries claquantes, synthétiseurs omniprésents, grooves inspirés du funk et du R&B. Un son moderne, efficace, qui va redéfinir les standards de la pop-rock internationale.

Des titres devenus mythiques

Difficile d’évoquer No Jacket Required sans citer ses morceaux emblématiques. Sussudio, avec son groove implacable, devient l’un des titres les plus reconnaissables de la décennie. Take Me Home, plus sombre et introspective, montre un Collins capable de profondeur émotionnelle, loin du simple tube formaté. Don’t Lose My Number et One More Night confirment son talent de songwriter, capable de toucher un public immense sans sacrifier la musicalité.

Ces chansons font de l’album un véritable best of déguisé, où chaque titre semble taillé pour marquer son époque.

Une consécration aux Grammy Awards

La reconnaissance ne tarde pas. En 1986, No Jacket Required remporte le Grammy Award de l’Album de l’année, consacrant Phil Collins comme l’un des artistes majeurs de son temps. Une récompense qui symbolise l’acceptation totale de cette nouvelle forme de rock mainstream, plus accessible, mais toujours ambitieuse.

Cette victoire aux Grammy Awards confirme aussi l’impact colossal du disque, qui s’impose comme l’un des albums les plus vendus et les plus influents des années 80.

Un héritage toujours discuté, mais incontournable

Souvent critiqué par les puristes du rock, No Jacket Required reste pourtant un album mythique. Il incarne le moment précis où le rock s’ouvre définitivement à la pop mondiale, sans retour en arrière possible. Aimé ou détesté, il a façonné le son d’une époque et influencé des générations d’artistes.

Près de quarante ans plus tard, Phil Collins peut se targuer d’avoir signé avec No Jacket Required un disque à la fois controversé, culte et historique, récompensé par les Grammy Awards et gravé à jamais dans l’histoire du rock populaire.