Les symboles cachés dans les logos de groupes de rock !

Les logos des groupes de rock sont bien plus que de simples dessins. Derrière une langue, un éclair ou un prisme, se cachent souvent de vraies histoires. Petit tour d’horizon des symboles cachés les plus emblématiques du rock.

AC/DC : l’éclair de la puissance

Simple, efficace, électrique. Le logo d’AC/DC cache une référence très terre-à-terre : le sigle “AC/DC” vient de la mention "Alternating Current / Direct Current" (courant alternatif/continu) vue sur la machine à coudre de la sœur d’Angus Young.

L’éclair, lui, symbolise l’énergie brute du groupe. Pas étonnant : leurs concerts sont de véritables coups de jus.

Led Zeppelin en mode mystique

Chaque membre de Led Zeppelin a choisi un symbole pour représenter son identité sur l’album Led Zeppelin IV. Jimmy Page, passionné d’occultisme, opte pour le mystérieux “Zoso”.

John Bonham, lui, choisit trois cercles entrelacés, symbole d’unité. Robert Plant préfère une plume dans un cercle, signe de créativité et de spiritualité.

Nirvana : le smiley ivre

Derrière le sourire bancal du logo de Nirvana, il y a une ironie mordante. Inspiré du logo d’un bar de Seattle, ce visage “ivre de vie” incarne parfaitement l’esprit du groupe : un mélange de cynisme et de désenchantement.

Kurt Cobain y voyait un symbole du décalage entre joie apparente et chaos intérieur. Un smiley… Mais version grunge.

Queen : un blason royal

Ce logo, c’est Freddie Mercury lui-même qui l’a dessiné. On y trouve deux lions, un crabe et deux fées : les signes astrologiques des membres du groupe. Le tout surmonté d’une couronne et d’un phénix.

Résultat : un blason théâtral, presque aristocratique, à l’image de leur musique. Quand on s’appelle Queen, on assume son trône.

Pink Floyd : le prisme de l’esprit

Le logo du mythique The Dark Side of the Moon n’a l’air de rien : un simple faisceau de lumière traversant un prisme.

Et pourtant, il y a du sens.

La lumière symbolise la pureté et la raison, la dispersion des couleurs évoque la folie, les émotions et la diversité humaine. Minimaliste, mais d’une profondeur cosmique.

Guns N’ Roses : la beauté et la violence

Deux revolvers entourés de roses : le contraste est clair. Le logo de Guns N’ Roses résume tout leur ADN : romantisme et danger, amour et chaos. Un mélange explosif devenu une signature visuelle aussi forte que leurs solos.

Metallica : des lettres comme des lames

Le “M” et le “A” tranchants du logo de Metallica ne sont pas un hasard. Ils évoquent des éclairs, des crocs, des lames. Un design brutal et géométrique qui traduit la violence maîtrisée de leur son. Simple, mais inoubliable !

Stella Martinez