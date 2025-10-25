Top 5 des clips de rock qui ont marqué l'histoire !

Des guitares qui hurlent, des images qui frappent et des artistes qui brûlent l’écran... Certains clips ne se contentent pas d’accompagner une chanson.

Voici 5 clips de rock légendaires qui ont électrisé des générations !

Queen – “Bohemian Rhapsody” (1975)

Avant même l’ère de MTV, Queen inventait la grammaire du clip musical. Tourné en à peine quatre heures pour un coût dérisoire, Bohemian Rhapsody a bouleversé les codes : éclairages psychédéliques, fond noir dramatique, visages démultipliés… Une pure révolution visuelle.

Freddie Mercury et ses acolytes ont compris avant tout le monde qu’une chanson pouvait se raconter en images.

Ce clip a littéralement propulsé Queen au sommet !

Nirvana – “Smells Like Teen Spirit” (1991)

Gymnase, pompons, chaos total. Le clip de Smells Like Teen Spirit est l'illustration du grunge, ce cri brut d’une jeunesse paumée. Kurt Cobain, flanqué de son regard perdu et de sa Fender usée, y incarne l’anti-héros par excellence.

Réalisé par Samuel Bayer, ce clip a transformé une simple chanson en manifeste générationnel. L’image des cheerleaders en tenue punk, du public en transe et de la salle en ruine est devenue le symbole du désenchantement des années 90.

Guns N’ Roses – “November Rain” (1992)

Hollywood n’a qu’à bien se tenir. November Rain n’est pas qu’un clip, c’est un film rock de 9 minutes. Mariage dramatique, pluie diluvienne, piano romantique et solo de guitare mythique de Slash au milieu du désert… Tout y est !

Réalisé par Andy Morahan, le clip a coûté près d’1,5 million de dollars. Un record à l’époque.

Pink Floyd – “Another Brick in the Wall” (1979)

Un chœur d’enfants, un mur, des masques et un système qui broie les âmes. Le clip de Another Brick in the Wall reste une œuvre de révolte visuelle et sonore.

Inspiré par le film “The Wall”, il dénonce avec force la rigidité du système éducatif britannique et l’uniformisation des esprits. C’est une leçon d’engagement artistique.

The White Stripes – “Seven Nation Army” (2003)

Un riff devenu planétaire. Une esthétique hypnotique. Le clip de Seven Nation Army signé Alex and Martin est un chef-d’œuvre de minimalisme visuel : un tunnel de formes géométriques rouges, noires et blanches qui s’enchaînent au rythme du morceau.

Pas d’histoire, pas de décor, juste une pulsation visuelle qui colle à l’énergie du duo. Avec cette approche graphique simple et radicale, la vidéo est devenue un symbole mondial du rock moderne !

Stella Martinez