Roger Waters regrette que l'album "The Wall" soit associé à Pink Floyd : "The Wall a toujours été mon œuvre et le sera toujours"

L'auteur compositeur britannique revendique entièrement la conception de cet album mythique

Il y a des moments dans la vie d'un artiste où, quand le succès vient frapper trop fort, on peut rapidement se sentir dépassé par les événements. C'est exactement ce qui s'est passé en 1977, quand le chanteur principal du groupe Roger Waters commence à ressentir de l'angoisse face à la célébrité grandissante de Pink Floyd. Une pression qui finit par monter à la tête du musicien britannique, à tel point qu'il finira par en venir aux mains avec un fan surexcité lors d'un concert au Canada. Face à cette montée en puissance, le producteur Bob Ezrin lui conseille de voir un psychiatre, ce que Roger accepte. Lors des séances, il avouera à son thérapeute qu'il veut "construire un mur entre le groupe et le public".

Vous l'avez vu venir : c'est de là que naît l'idée de "The Wall", le 11ème album de Pink Floyd sorti le 30 novembre 1979, et accessoirement le double album le plus vendu de tous les temps, avec pas moins de 30 millions d'exemplaires. Un album ultra personnel, presque entièrement écrit par Waters, et très inspiré de sa vie, où il exprimait toutes ses pensées, ses peurs, et ses doutes.

Si aujourd'hui, "The Wall" est toujours considéré comme une référence du groupe, tout comme "The Dark Side of the Moon", ou "The Final Cut", Roger Waters en assume l'entière paternité. En interview, le musicien de 81 ans a expliqué que "The Wall" resterait à jamais "son œuvre".

"Ce serait très gratifiant pour moi si les gens savaient que The Wall a toujours été mon œuvre et le sera toujours" - Roger Waters

Dans ce même entretien, le musicien, qui en a profité pour revenir sur les querelles envers ses anciens camarades contre qui il a porté plainte concernant l'utilisation de son nom et de ses composition, est même allé jusqu'à critiquer le fait que l'album était beaucoup trop rattaché à Pink Floyd et que ça l'agaçait fortement.